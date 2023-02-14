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Kahramanmaraş depremi neden bu kadar fazla etki yaptı? Uzman isim A Haber'de anlattı: "Bu depremi 10 depremmiş gibi düşünebiliriz"

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 şehirde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremleri A Haber'de değerlendiren İTÜ Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ziyadin Çakır, felaketin büyüklüğüne dikkat çekti. Depremin tek noktada değil 10 noktada büyük yıkıma yol açtığını ifade eden Çakır, "Bu depremi 10 depremmiş gibi düşünebiliriz. Depremin süresi ile kırılan fayın uzunluğu doğru orantılıdır. İzmit depremiyle kıyasladığımızda neredeyse iki katı büyüklükte bir deprem. Etkilenen alan geniş bir alan." ifadelerini kullandı. Kahramanmaraş depreminin Japonya'daki depremlerle kıyaslanmasının yanlış olduğunu dile getiren Çakır, "Bizdeki depremler 5-15 kilometre derinlikte oluşuyor. Oradaki depremler kıyıdan uzakta ve 600 kilometre derinlikte. Bizdekiler kadar yıkıcı etkiye sahip değil" dedi.

Giriş Tarihi: 14.02.2023 18:12 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023 18:31
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Kahramanmaraş depremi neden bu kadar fazla etki yaptı? Uzman isim A Haber’de anlattı: Bu depremi 10 depremmiş gibi düşünebiliriz

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki 9 saat aralıklı iki deprem 10 ilde büyük bir yıkıma yol açtı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kahramanmaraş depremi neden bu kadar fazla etki yaptı? Uzman isim A Haber’de anlattı: Bu depremi 10 depremmiş gibi düşünebiliriz

Asrın felaketinde şu ana kadar 31 bin 974 kişi hayatını kaybetti.

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Kahramanmaraş depremi neden bu kadar fazla etki yaptı? Uzman isim A Haber’de anlattı: Bu depremi 10 depremmiş gibi düşünebiliriz

10 ili vuran iki yıkıcı depremin neden bu kadar etki yaptığı ise merak konusu oldu.

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Kahramanmaraş depremi neden bu kadar fazla etki yaptı? Uzman isim A Haber’de anlattı: Bu depremi 10 depremmiş gibi düşünebiliriz

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 şehirde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremleri A Haber'de değerlendiren İTÜ Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ziyadin Çakır, felaketin büyüklüğüne dikkat çekti.

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Kahramanmaraş depremi neden bu kadar fazla etki yaptı? Uzman isim A Haber’de anlattı: Bu depremi 10 depremmiş gibi düşünebiliriz

Depremin tek noktada değil 10 noktada büyük yıkıma yol açtığını ifade eden Çakır, "Depremin süresi ile kırılan fayın uzunluğu doğru orantılıdır. İzmit depremiyle kıyasladığımızda neredeyse iki katı büyüklükte bir deprem. Etkilenen alan geniş bir alan." ifadelerini kullandı.