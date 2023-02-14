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Haberler Galeri İstanbul risk haritası çıkarıldı! O ilçeler en güvenlisi! İstanbul'da depreme dayanıklı semtler hangileri? Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Kağıthane...

İstanbul risk haritası çıkarıldı! O ilçeler en güvenlisi! İstanbul'da depreme dayanıklı semtler hangileri? Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Kağıthane...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık deprem sonrasında 10 ilimiz etkilendi. Binlerce binanın yıkılmasına neden olan deprem binlerce can kaybına yol açtı. Yıkıcı depremin ardından İstanbullular evlerinin riskli bölgede olup olmadığını merak ediyor. Hal böyle olunca, "İstanbul'un en güvenilir ve riskli illeri hangisi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, İstanbul'un risk haritası...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.02.2023 17:22
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İstanbul risk haritası çıkarıldı! O ilçeler en güvenlisi! İstanbul’da depreme dayanıklı semtler hangileri? Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Kağıthane...

"İstanbul'da depreme dayanıklı semtler hangileri?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye'yi yasa boğan 7.7 ve 7.6'lık yıkıcı depremde 10 ilimiz etkilendi. Binlerce can kaybına yol açan deprem binlerce de binanın yıkılmasına neden oldu. İşte, İstanbul risk haritası ile en dayanıklı ilçeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İstanbul risk haritası çıkarıldı! O ilçeler en güvenlisi! İstanbul’da depreme dayanıklı semtler hangileri? Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Kağıthane...

İSTANBUL'DA DEPREME DAYANIKLI İLÇELER LİSTESİ

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen ve 10 ilde hissedilen depreminin ardından vatandaşlar "İSTANBUL RİSK HARİTASI" hakkında araştırma yapmaya başladı.

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İstanbul risk haritası çıkarıldı! O ilçeler en güvenlisi! İstanbul’da depreme dayanıklı semtler hangileri? Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Kağıthane...

AVRUPA YAKASI'NDAKİ DEPREME DAYANAKLI İLÇELER HANGİLERİ?

-Beyoğlu

-Beşiktaş

-Şişli

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İstanbul risk haritası çıkarıldı! O ilçeler en güvenlisi! İstanbul’da depreme dayanıklı semtler hangileri? Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Kağıthane...

-Kağıthane

-Gaziosmanpaşa

-Esenler'in önemli bölümü

-Kemerburgaz – Göktürk

-Sultanbeyli

-Maltepe'nin kıyıdan uzak bir bölümü

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İstanbul risk haritası çıkarıldı! O ilçeler en güvenlisi! İstanbul’da depreme dayanıklı semtler hangileri? Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Kağıthane...

-Çekmeköy

-Sultangazi

-Başakşehir'in büyük bölümü

-Sarıyer'in sahilden uzak bulunan bir bölümü