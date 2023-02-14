İstanbul risk haritası çıkarıldı! O ilçeler en güvenlisi! İstanbul'da depreme dayanıklı semtler hangileri? Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Kağıthane...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık deprem sonrasında 10 ilimiz etkilendi. Binlerce binanın yıkılmasına neden olan deprem binlerce can kaybına yol açtı. Yıkıcı depremin ardından İstanbullular evlerinin riskli bölgede olup olmadığını merak ediyor. Hal böyle olunca, "İstanbul'un en güvenilir ve riskli illeri hangisi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, İstanbul'un risk haritası...