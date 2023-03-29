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Kahraman Türk askerini hiçbir şey durduramadı: Gerekirse ölürüz

Türkiye 6 Şubat'ta asrın felaketiyle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde yıkıma neden oldu. Depremin ardından Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ali Babacan, Ümit Özdağ gibi muhalefet partilerinin genel başkanları, "Devlet yok, asker yok" kara propagandasıyla algı operasyonlarına girişti. Mehmetçik'i hedef alanları utandıracak cinsten görüntüler çok zaman geçmeden ortaya çıkmıştı. Bunlara bir yenisi de Ankara'dan geldi. Asrın felaketinin meydana geldiği ilk saatlerde yardım için havalanan 10 helikopter pilotunun, ölümü göze alarak uçtukları ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 29.03.2023 09:03 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 09:13
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Kahraman Türk askerini hiçbir şey durduramadı: Gerekirse ölürüz

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, depremin ilk saatlerinde yaşanan çarpıcı bir olayı Meclis'te paylaştı. 10 pilot, "Gerekirse ölürüz" diyerek sıfır görüşle, ölümü göze alarak deprem belgesine yardıma gitti.

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Kahraman Türk askerini hiçbir şey durduramadı: Gerekirse ölürüz

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan Uslu, olayı şöyle anlattı:

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Kahraman Türk askerini hiçbir şey durduramadı: Gerekirse ölürüz

DEPREM GÜNÜ SIFIR GÖRÜŞ

"Deprem günü meteorolojiyi incelediğimizde Adana hariç neredeyse bölgenin tamamında görüş açısının sıfır olduğunu görüyoruz. Kar var, sis var ve beraberinde de tabii ki kötü hava şartları var.

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Kahraman Türk askerini hiçbir şey durduramadı: Gerekirse ölürüz

10 HELİKOPTER HAVALANDI

6 Şubat'ın ilk saatlerinde Ankara'dan 10 helikopter topluca hareket yapıyor, kalkış yapıyor.

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Kahraman Türk askerini hiçbir şey durduramadı: Gerekirse ölürüz

Hava şartları nedeniyle üç buçuk saat havada kalıyorlar -normalde helikopterler iki buçuk saat havada kalıyorlar- ancak Toroslar'ı geçemeyince Aksaray'da uygun yere iniyor.