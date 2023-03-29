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Zigana Tüneli açılış için gün sayıyor! O mesafe 30 dakika kısalacak | Dünyanın 3'üncü Avrupa'nın en uzunu...

Doğu Karadeniz'i Orta Doğu, Kafkaslar ve İran ile bağlayan tarihi İpek Yolu'nun olduğu güzergahta bulunan Zigana Tüneli'nde sona gelindi. Dünyanın en uzun 3'üncü, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olan Zigana, bölgedeki ulaşımı büyük ölçüde rahatlatacak. 17 Mart 2017'de temeli atılan Zigana Tüneli ile birlikte Gümüşhane ile Trabzon arasındaki ulaşım 30 dakika kısalacak.

Giriş Tarihi: 29.03.2023 10:39 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 10:39
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Zigana Tüneli açılış için gün sayıyor! O mesafe 30 dakika kısalacak | Dünyanın 3’üncü Avrupa’nın en uzunu...

Doğu Karadeniz'i Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahta dünyanın en uzun 3'üncü, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü kara yolu tüneli 14,5 kilometrelik Zigana Tüneli'nde sona gelindi. Asfalt, havalandırma ve ışıklandırma çalışmaları tamamlanan tünelde, boya ve çevre düzenlemesi işlemleriyle son rötuşlara geçildi.

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Zigana Tüneli açılış için gün sayıyor! O mesafe 30 dakika kısalacak | Dünyanın 3’üncü Avrupa’nın en uzunu...

Nisanda hizmete açılması için hazırlıkların sürdürüldüğü tünel; özellikle kış aylarında dik ve virajlı rampalarda kar, sis ve buzlanmanın yanında ulaşımı kısaltarak, heyelanla kaya düşmeleriyle korku yaşayan sürücüleri de rahatlatacak.

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Zigana Tüneli açılış için gün sayıyor! O mesafe 30 dakika kısalacak | Dünyanın 3’üncü Avrupa’nın en uzunu...

Trabzon-Gümüşhane kara yolu üzerine yapılan, 17 Mart 2017'de temeli atılan Zigana Tüneli'nde çalışmalar tamamlandı. Işığın göründüğü proje ile Gümüşhane'nin Torul ilçesi Köstere köyü mevkisiyle Trabzon'un Maçka ilçesi Başarköy köyü arasında, her biri 14,5 kilometre uzunluğunda çift tünel inşa edildi.

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Zigana Tüneli açılış için gün sayıyor! O mesafe 30 dakika kısalacak | Dünyanın 3’üncü Avrupa’nın en uzunu...

Yeni Zigana Tüneli ile Başarköy Vadisi'nden bin 15 metre kotundan girilip, bin 264 metre kotuna yüzde 3,30 eğimle tırmanılacak. Yüzde 0,85 eğimle de inilerek, Köstere Vadisi'nden bin 212 metre kotundan çıkacak tünel ile Zigana Dağı geçilecek.

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Zigana Tüneli açılış için gün sayıyor! O mesafe 30 dakika kısalacak | Dünyanın 3’üncü Avrupa’nın en uzunu...

MESAFE 30 DAKİKA KISALACAK
Tünel, Gümüşhane ile Trabzon arasındaki ulaşımı, 30 dakika kısaltacak. Doğu Karadeniz'i Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahtaki tünel tamamlandığında dünyanın 3'üncü, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olacak.