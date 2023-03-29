Zigana Tüneli açılış için gün sayıyor! O mesafe 30 dakika kısalacak | Dünyanın 3'üncü Avrupa'nın en uzunu...

Doğu Karadeniz'i Orta Doğu, Kafkaslar ve İran ile bağlayan tarihi İpek Yolu'nun olduğu güzergahta bulunan Zigana Tüneli'nde sona gelindi. Dünyanın en uzun 3'üncü, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olan Zigana, bölgedeki ulaşımı büyük ölçüde rahatlatacak. 17 Mart 2017'de temeli atılan Zigana Tüneli ile birlikte Gümüşhane ile Trabzon arasındaki ulaşım 30 dakika kısalacak.