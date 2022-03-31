31 Mart 2022, Perşembe
Kahraman savcı Mehmet Selim Kiraz'ın babası o anları anlattı: Birazdan oğulsuz kalabiliriz dediğimde dünyam yıkıldı
İstanbul Adalet Sarayı'ndaki makam odasında terör örgütü DHKP-C üyelerince 7 yıl önce rehin alındıktan sonra şehit edilen 46 yaşındaki Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın anne ve babasının acısı ilk günkü tazeliğini koruyor. Baba Hakkı Kiraz oğulları Mehmet Selim Kiraz'ın şehadet gününde evlerinde yaşananları ve konuşulanları anlattı. Konuşması sırasında zaman zaman duygusal anlar yaşayan Kiraz'ın sözleri...
Giriş Tarihi: 31.03.2022 13:03 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022 13:08
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