31 Mart 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Toz bulutu ne zaman gelecek? 2022 Türkiye'de kum fırtınası hangi illerde görülecek? Meteoroloji toz taşınımı uyarısı

Toz bulutu ne zaman gelecek? 2022 Türkiye'de kum fırtınası hangi illerde görülecek? Meteoroloji toz taşınımı uyarısı

Toz bulutu ne zaman gelecek? Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı beklendiği açıklamasının ardından, toz bulutunun ne zaman geleceği araştırılmaya başlandı. Toz bulutu, görüş mesafesini kısıtlaması nedeniyle trafikte aksamalara neden oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 'toz taşınımı' ile ilgili son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Peki, toz bulutu ne zaman gelecek? 2022 Türkiye'de kum fırtınası hangi illerde görülecek? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.03.2022 11:26 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022 11:26
  • 1
  • 18
Toz bulutu ne zaman gelecek? 2022 Türkiye’de kum fırtınası hangi illerde görülecek? Meteoroloji toz taşınımı uyarısı

Toz bulutu ne zaman gelecek? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son dakika toz taşınımı uyarısı geldi. Toz bulutu, kum fırtınası olarak da adlandırılan toz taşınımının iki gün boyunca etkili olacağını duyuruldu. Bu gelişmelerin ardından toz bulutunun ne zaman geleceği araştırılmaya başlandı. Peki, toz bulutu ne zaman gelecek? 2022 Türkiye'de kum fırtınası hangi illerde görülecek? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 18
Toz bulutu ne zaman gelecek? 2022 Türkiye’de kum fırtınası hangi illerde görülecek? Meteoroloji toz taşınımı uyarısı

TOZ BULUTU NE ZAMAN GELECEK?

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, 31 Mart 2022 Perşembe ve Cuma günleri Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı bekleniyor. Halen Kuzey Afrika üzerinde bulunan alçak basınç merkezinin Avrupa üzerine hareketi ile birlikte ülkemizin batı kesimlerinde özellikle yüksek seviyelerde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

  • 3
  • 18
Toz bulutu ne zaman gelecek? 2022 Türkiye’de kum fırtınası hangi illerde görülecek? Meteoroloji toz taşınımı uyarısı

31 Mart 2022 Perşembe günü Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde hafif kuvvette, Suriye sınırına yakın kesimlerde orta kuvvette yüzey toz taşınımı beklenmektedir.

  • 4
  • 18
Toz bulutu ne zaman gelecek? 2022 Türkiye’de kum fırtınası hangi illerde görülecek? Meteoroloji toz taşınımı uyarısı

Toz taşınımı sebebiyle meydana gelebilecek görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, yağış ihtimali olan yerlerde ise çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği açıklandı.

  • 5
  • 18
Toz bulutu ne zaman gelecek? 2022 Türkiye’de kum fırtınası hangi illerde görülecek? Meteoroloji toz taşınımı uyarısı

KUM FIRTINASI VE TOZ FIRTINASI NEDİR?

Kum fırtınası terimi çoğunlukla çöldeki kum fırtınası bağlamında kullanılır ve özellikle Sahra'da görünürlüğü düşüren ince parçacıkların yanı sıra, önemli bir miktarda daha büyük kum parçacıklarının yüzeye yakın yerlerde uçurulduğunda kullanılr.

Toz fırtınası terimi ise daha ince parçacıkların uzun mesafelerde uçurulduğunda ve özellikle kentsel alanları etkilediğinde kullanılır.