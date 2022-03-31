Toz bulutu ne zaman gelecek? 2022 Türkiye'de kum fırtınası hangi illerde görülecek? Meteoroloji toz taşınımı uyarısı

Toz bulutu ne zaman gelecek? Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı beklendiği açıklamasının ardından, toz bulutunun ne zaman geleceği araştırılmaya başlandı. Toz bulutu, görüş mesafesini kısıtlaması nedeniyle trafikte aksamalara neden oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 'toz taşınımı' ile ilgili son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Peki, toz bulutu ne zaman gelecek? 2022 Türkiye'de kum fırtınası hangi illerde görülecek? İşte cevaplar...