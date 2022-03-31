31 Mart 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İŞKUR Sağlık Bakanlığı nihai liste sorgulama: 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman? Kura sonuçları...

İŞKUR Sağlık Bakanlığı nihai liste sorgulama: 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman? Kura sonuçları...

Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman? 2022 yılında yapılacak 10 bin işçi alımı için kura tarihi belli oldu. İŞKUR üzerinden başvurularını gerçekleştiren adaylar, heyecan içinde kura çekimini beklemeye başladı. Nisan ayının gelmesiyle birlikte adayların kura heyecanı daha da arttı. Peki, İŞKUR Sağlık Bakanlığı nihai liste sorgulama nasıl yapılır? 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman? Kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.03.2022 16:05 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022 16:05
  • 1
  • 11
İŞKUR Sağlık Bakanlığı nihai liste sorgulama: 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman? Kura sonuçları...

İŞKUR Sağlık Bakanlığı nihai liste, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. İŞKUR aracılığıyla başvurular alındı. Şimdi ise sıra kura çekiminde. 10 bin işçi alımı için heyecanlı bekleyiş sürerken, kura çekimine ilişkin detaylar belli oldu. 2022 Sağlık Bakanlığı kura çekimine ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, İŞKUR Sağlık Bakanlığı nihai liste sorgulama nasıl yapılır? 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
İŞKUR Sağlık Bakanlığı nihai liste sorgulama: 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman? Kura sonuçları...

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı kura çekimi 6 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Kura çekimi 09.00 - 18.00 saatleri arasında yapılacak.

  • 3
  • 11
İŞKUR Sağlık Bakanlığı nihai liste sorgulama: 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman? Kura sonuçları...

SAĞLIK BAKANLIĞI NİHAİ LİSTE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

İŞKUR başvurusu kabul olan, kura çekimine katılmaya hak kazanan kişilerin isim listelerini kamuoyu ile paylaştı. Nihai listede yer alan isimler, kura çekimine girmeye hak kazandı. Nihai liste, işçiliği kazananların isimleri değil, kuraya katılacakların listesidir.

Nihai listeye İŞKUR'un esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden sorgulayabilirsiniz. Sistemi açtıktan sonra karşınıza çıkan ekranda "İş Başvurularım" kısmına tıklayın. Buradan Sağlık Bakanlığı iş başvurunuzu ve nihai listeyi görebilirsiniz.

NİHAİ LİSTE SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

  • 4
  • 11
İŞKUR Sağlık Bakanlığı nihai liste sorgulama: 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman? Kura sonuçları...

NE KADAR MAAŞ VERİLECEK?

Sürekli işçi kadrolarına atanan adaylar, yasal asgari ücret ile göreve başlatılacak.

  • 5
  • 11
İŞKUR Sağlık Bakanlığı nihai liste sorgulama: 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman? Kura sonuçları...

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI ŞARTLARI NELER?

Sürekli işçi kadrolarına başvuran adaylardan şu şartlar aranıyor:

1. 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak.