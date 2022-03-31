İŞKUR Sağlık Bakanlığı nihai liste sorgulama: 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman? Kura sonuçları...

Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman? 2022 yılında yapılacak 10 bin işçi alımı için kura tarihi belli oldu. İŞKUR üzerinden başvurularını gerçekleştiren adaylar, heyecan içinde kura çekimini beklemeye başladı. Nisan ayının gelmesiyle birlikte adayların kura heyecanı daha da arttı. Peki, İŞKUR Sağlık Bakanlığı nihai liste sorgulama nasıl yapılır? 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman? Kura sonuçları ne zaman açıklanacak?