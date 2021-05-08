Kahraman annelerin duygulandıran hikayeleri! O anı hiç unutamıyorum diyerek anlattı

TEK İSTEĞİ KEDİ MİYAVLAMASI SENDROMLU KIZININ 'ANNE' DİYEBİLMESİ

Eskişehir'de Ezgi Erdoğan (35), doğuştan 5'inci kromozom parçasının kaybolmasıyla ortaya çıkan kedi miyavlaması sendromu (cri du chat) rahatsızlığı nedeniyle yürüyüp konuşamayan 5 yaşındaki kızı Sude Zeynep'ten, 'anne' kelimesini duyabilmek için mücadele veriyor. Kızına her gün konuşma egzersizlerinin yanı sıra yürüme eğitimi verdiğini ifade eden Erdoğan, "Zeynep'in bana bir kelime konuşması, özellikle 'anne' demesini çok istiyorum. Bu yüreğimin kanayan yarası. Geceleri uykuya yatarken bile kızımın rüyamda bana 'anne' dediğini ve yürüyebildiğini görebilmek için dua ediyorum" dedi.