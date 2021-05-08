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Kahraman annelerin duygulandıran hikayeleri! O anı hiç unutamıyorum diyerek anlattı
Anneler Günü bu yıl da geçtiğimiz yıl gibi yine koronavirüs salgınının gölgesinde geçecek... 2013 yılında Reyhanlı ilçesinde 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısında kaydedilen görüntüsüyle hafızalara kazanan Zahide Kuday, Anneler Günü öncesinde o gün yaşadıklarını anlattı. İşte annelerin çarpıcı hikayeleri...
Giriş Tarihi: 08.05.2021 13:14 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 13:18
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