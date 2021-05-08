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Kahraman annelerin duygulandıran hikayeleri! O anı hiç unutamıyorum diyerek anlattı

Anneler Günü bu yıl da geçtiğimiz yıl gibi yine koronavirüs salgınının gölgesinde geçecek... 2013 yılında Reyhanlı ilçesinde 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısında kaydedilen görüntüsüyle hafızalara kazanan Zahide Kuday, Anneler Günü öncesinde o gün yaşadıklarını anlattı. İşte annelerin çarpıcı hikayeleri...

Giriş Tarihi: 08.05.2021 13:14 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 13:18
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Kahraman annelerin duygulandıran hikayeleri! O anı hiç unutamıyorum diyerek anlattı

Anneler Günü bu yıl yarın kutlanacak. Anneler Günü yaklaşırken fedakar ve kahraman annelerin hikayeleri...

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Kahraman annelerin duygulandıran hikayeleri! O anı hiç unutamıyorum diyerek anlattı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 8 yıl önce 53 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda vatandaşın da yaralandığı terör saldırısında kocasını kaybeden ve ellerini havaya açmış haldeki fotoğrafıyla yaşanan acının sembolü haline gelen Zahide Kuday, (ortada), çocukları ve torunlarıyla yaşama tutunuyor.

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Kahraman annelerin duygulandıran hikayeleri! O anı hiç unutamıyorum diyerek anlattı

Acının sembolü haline gelen Zahide Kuday "Ya Allah diyerek ellerimi havaya kaldırdım, eşimin cansız bedenini toprak altında gördüm ve her tarafı kan içindeydi, o anı hiç unutamıyorum" ifadelerini kullandı.

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Kahraman annelerin duygulandıran hikayeleri! O anı hiç unutamıyorum diyerek anlattı

Kızı Makbule Kuday ise "Babamla çarşıda anneme hediye almak için buluşacaktık ancak hain terör saldırısı buna engel oldu. Şiddetli bir patlama meydana geldi ve maalesef anneme yapacağımız bu sürprizimiz gerçekleşmedi" diye konuştu.

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Kahraman annelerin duygulandıran hikayeleri! O anı hiç unutamıyorum diyerek anlattı

TEK İSTEĞİ KEDİ MİYAVLAMASI SENDROMLU KIZININ 'ANNE' DİYEBİLMESİ
Eskişehir'de Ezgi Erdoğan (35), doğuştan 5'inci kromozom parçasının kaybolmasıyla ortaya çıkan kedi miyavlaması sendromu (cri du chat) rahatsızlığı nedeniyle yürüyüp konuşamayan 5 yaşındaki kızı Sude Zeynep'ten, 'anne' kelimesini duyabilmek için mücadele veriyor. Kızına her gün konuşma egzersizlerinin yanı sıra yürüme eğitimi verdiğini ifade eden Erdoğan, "Zeynep'in bana bir kelime konuşması, özellikle 'anne' demesini çok istiyorum. Bu yüreğimin kanayan yarası. Geceleri uykuya yatarken bile kızımın rüyamda bana 'anne' dediğini ve yürüyebildiğini görebilmek için dua ediyorum" dedi.