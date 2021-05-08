Son dakika | Selçuk Bayraktar paylaştı! Akıncı'dan gurur veren başarı

Son dakika | Türk İHA ve SİHA'larının dünya üzerindeki namı her geçen gün artıyor. Başta İngiltere, Almanya ve İtalya olmak üzere sınıfının en iyisi olan Türk silahları övgü üstüne övgü alıyor. Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı, yüksek irtifa testini başarıyla tamamladı. Sosyal medyadan Akıncı'nın iniş görüntülerini Selçuk Bayraktar paylaştı. Öte yandan ABD'nin başını çektiği F-35 projesinin alarm verdiğini belirten Dagens Næringsliv gazetesindeki analizde ise, 52 jet siparişi veren Norveç'in SİHA'lara yönelmesi gerektiğini belirtiyor.

Giriş Tarihi: 08.05.2021 13:24 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 13:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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