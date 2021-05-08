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Haberler Galeri Son dakika | Selçuk Bayraktar paylaştı! Akıncı'dan gurur veren başarı

Son dakika | Selçuk Bayraktar paylaştı! Akıncı'dan gurur veren başarı

Son dakika | Türk İHA ve SİHA'larının dünya üzerindeki namı her geçen gün artıyor. Başta İngiltere, Almanya ve İtalya olmak üzere sınıfının en iyisi olan Türk silahları övgü üstüne övgü alıyor. Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı, yüksek irtifa testini başarıyla tamamladı. Sosyal medyadan Akıncı'nın iniş görüntülerini Selçuk Bayraktar paylaştı. Öte yandan ABD'nin başını çektiği F-35 projesinin alarm verdiğini belirten Dagens Næringsliv gazetesindeki analizde ise, 52 jet siparişi veren Norveç'in SİHA'lara yönelmesi gerektiğini belirtiyor.

Giriş Tarihi: 08.05.2021 13:24 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 13:30
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Son dakika | Selçuk Bayraktar paylaştı! Akıncı'dan gurur veren başarı
Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), yüksek irtifa testini başarıyla tamamladı.
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Son dakika | Selçuk Bayraktar paylaştı! Akıncı'dan gurur veren başarı
Sosyal medyada Akıncı'nın uçuş denemesini Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar paylaştı. Bayraktar, "Akıncı az önce yüksek irtifa testini tamamlayıp dönüp indi" açıklamasını yaptı.
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Son dakika | Selçuk Bayraktar paylaştı! Akıncı'dan gurur veren başarı

BAYRAKTAR TB2'LER NORVEÇ MEDYASINDA
ABD'den İngiltere'ye, Fransa'dan Rusya'ya, İsrail'den Yunanistan'a dünya gündeminden düşmeyen Türkiye'nin savaş sahnesine sunduğu Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçları (SİHA), bu kez Norveç medyasında yer buldu

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Son dakika | Selçuk Bayraktar paylaştı! Akıncı'dan gurur veren başarı
Norveç'in ekonomi gazetesi Dagens Næringsliv'de yayınlanan bir analizde ABD üretimi F-35'lerle yeni nesil SİHA'lar karşılaştırıldı ve beklendiği gibi Bayraktar TB2'ye övgüler sıralandı. 'Norveç'in kaç adet F-35'e ihtiyacı var' başlığıyla yayınlanan dış politika uzmanı Asle Toje imzalı analizde, ABD'nin gözde jetinin Washington'da bile bir güven krizi yaşadığı vurgulandı.
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Son dakika | Selçuk Bayraktar paylaştı! Akıncı'dan gurur veren başarı
Asle Toje, Trump yönetiminin son aylarında Savunma Bakanlığı koltuğunda oturan Christopher Miller'ın 17 Mart tarihinde 'ABD bu deliğe para atmayı bırakmalı' dediğini hatırlatıyor.