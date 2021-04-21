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Kafeler ne zaman açılacak? Restoran, kahvehane ve lokantalar 27 Nisan'da açılacak mı? Mekanlar için flaş karar...
Kafeler ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz hafta düzenlenen Kabine toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan alınan kararları açıkladı. Toplantı sonrasında, mekanların yeniden paket servis ve gel al şeklinde hizmetlerine devam etmesine karar verildi. Vatandaşlar mekanların yeniden ne zaman açılacağı sorgulanmaya başladı. İşte, kafeler ne zaman açılacak? Restoran, kahvehane ve lokantalar 27 Nisan'da açılacak mı? Mekanlar için flaş karar...