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Haberler Galeri Kafeler ne zaman açılacak? Restoran, kahvehane ve lokantalar 27 Nisan'da açılacak mı? Mekanlar için flaş karar...

Kafeler ne zaman açılacak? Restoran, kahvehane ve lokantalar 27 Nisan'da açılacak mı? Mekanlar için flaş karar...

Kafeler ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz hafta düzenlenen Kabine toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan alınan kararları açıkladı. Toplantı sonrasında, mekanların yeniden paket servis ve gel al şeklinde hizmetlerine devam etmesine karar verildi. Vatandaşlar mekanların yeniden ne zaman açılacağı sorgulanmaya başladı. İşte, kafeler ne zaman açılacak? Restoran, kahvehane ve lokantalar 27 Nisan'da açılacak mı? Mekanlar için flaş karar...

Giriş Tarihi: 21.04.2021 17:50
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Kafeler ne zaman açılacak? Restoran, kahvehane ve lokantalar 27 Nisan'da açılacak mı? Mekanlar için flaş karar...

Kafeler ne zaman açılacak? Restoran, kahvehane ve lokantalar 27 Nisan'da açılacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan açıklamalarda bulundu. Kabine Toplantısı sonrasında kafe ve restoran gibi yeme-içme yerlerinin hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis ile hizmet vereceği bildirildi. Mekanların yeniden ne zaman açılacağı ise merak ediliyor. İşte, kafeler ne zaman açılacak? Restoran, kahvehane ve lokantalar 27 Nisan'da açılacak mı? Mekanlar için flaş karar...

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Kafeler ne zaman açılacak? Restoran, kahvehane ve lokantalar 27 Nisan'da açılacak mı? Mekanlar için flaş karar...

RESTORAN, KAFE VE LOKANTALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

İçişleri Bakanlığı valiliklere 'Kısmi Kapanma' konulu genelge gönderdi. Mutasyona uğrayan Kovid-19 virüsünün dünya genelinde hastalığın yayılımını artırdığı, Türkiye'de de özellikle İngiltere varyantı sebebiyle günlük vaka, yoğun bakım ve entübe hasta sayılarında hızlı bir artış yaşandığı bildirilen genelgede, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda bugün saat 19.00'dan itibaren ülke genelini kapsayacak şekilde iki haftalık kısmi kapanmaya gidileceği aktarıldı.

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Kafeler ne zaman açılacak? Restoran, kahvehane ve lokantalar 27 Nisan'da açılacak mı? Mekanlar için flaş karar...

16 Mayıs Pazar günü saat 00.00'a kadar yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane, tatlıcı) iş yerlerinin iç veya dış alanlarında masada müşteri kabul edemeyeceğine işaret edilen genelgede, bu süre içerisinde yeme-içme yerlerinin hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, saat 19.00'dan sahur vaktine kadar sadece paket servis, hafta sonları ise sabah 10.00'dan sahur vaktine kadar sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebileceği belirtildi.

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Kafeler ne zaman açılacak? Restoran, kahvehane ve lokantalar 27 Nisan'da açılacak mı? Mekanlar için flaş karar...

Bu süre içerisinde yeme-içme yerleri hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, saat 19.00'dan sahur vaktine kadar sadece paket servis, Cumartesi ve Pazar günleri ise sabah 10.00'dan sahur vaktine kadar sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebilecek.

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Kafeler ne zaman açılacak? Restoran, kahvehane ve lokantalar 27 Nisan'da açılacak mı? Mekanlar için flaş karar...

DÜĞÜN, NİKAH, KINA GECELERİ VE NİŞAN MERASİMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

13 Nisan 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kabine toplantısı sonrası alınan yeni tedbir kararları çerçevesinde düğün, nikah, kına geceleri ve nişanlar merasimleri 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren yapılabilecek.