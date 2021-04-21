Kafeler ne zaman açılacak? Restoran, kahvehane ve lokantalar 27 Nisan'da açılacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan açıklamalarda bulundu. Kabine Toplantısı sonrasında kafe ve restoran gibi yeme-içme yerlerinin hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis ile hizmet vereceği bildirildi. Mekanların yeniden ne zaman açılacağı ise merak ediliyor. İşte, kafeler ne zaman açılacak? Restoran, kahvehane ve lokantalar 27 Nisan'da açılacak mı? Mekanlar için flaş karar...