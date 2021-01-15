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15 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri 3 bin lise mezunu polis alımı yapılacak mı? 2021 PMYO başvuru ilanı yayımlandı mı? PMYO şartları nedir? 3 bin lise mezunu polis alımı yapılacak mı? 2021 PMYO başvuru ilanı yayımlandı mı? PMYO şartları nedir?
Polis olabilmek için hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar, PMYO başvuruları ile ilgili son gelişmeleri araştırıyor. Pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl ilan yayımlanmamıştı. Yeni yıla girmemiz ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de, PMYO başvuruları oldu. Peki, 3 bin lise mezunu polis alımı yapılacak mı? 2021 PMYO başvuru ilanı yayımlandı mı? PMYO şartları nedir? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 15.01.2021 15:36 Güncelleme Tarihi: 15.01.2021 15:36
PMYO başvuruları ne zaman başlayacak? Lise mezunu öğrencilerin heyecanla beklediği PMYO başvuurları konusunda son gelişmeler neler? PMYO ile 3 bin lise mezunu alımı yapılması bekleniyor. Polis olabilmek için başvuru yapmayı bekleyen adaylar, Polis Akademisi'nden gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Başvuruların başlayacağı tarihi merak eden adaylar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 3 bin lise mezunu polis alımı yapılacak mı? 2021 PMYO başvuru ilanı yayımlandı mı? PMYO şartları nedir? İşte ayrıntılar...
GALERİ DEVAM EDİYOR PMYO İLANI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Salgından sonra ilk olarak 27. Dönem POMEM alımları başladı. POMEM başvuruları bu ay bitecek ve Ocak ayında mülakatlar başlayacak. POMEM mülakatlarının tamamlanmasının ardından PMYO başvurularının başlaması bekleniyor. Bu kapsamda PMYO başvuruları için 2021 Ocak ayı işaret ediliyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
PMYO TABAN PUANLARI
2020 yılı PMYO taban puanları henüz belli olmadı. Son 5 yılda PMYO taban puanları ise şu şekilde:
2015: 270 2016: 270 2017: 260 2018: 260 2019: 250 PMYO BAŞVURU ŞARTLARI NE OLACAK?
PMYO başvuru şartları henüz belli olmadı. Ancak bir önceki alımlara göre şartların şu şekilde olması bekleniyor:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) Lise ve dengi okul mezunu olmak.
c) 2020 Yılı İçin henüz taban puan belli değil bu puan 2019 yılına aittir. ÖSYM Başkanlığı tarafından o yıl içinde yapılan Üniversite Giriş Sınavında; belirlenen puan türünden ya da türlerinden ham taban puan ve üzerinde puan almış olmak. (2019 yılı içinde ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında TYT puan türünden 250,000 (iki yüz elli) ham taban puan ve üzerinde puan almış olmak.)