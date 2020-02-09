Kadir Şeker kimdir? Kadir Şeker olayı nedir? Kadir Şeker için sosyal medyada kampanya başlatıldı!

KADİR ŞEKER OLAYI NEDİR?

Olay, geçen çarşamba günü saat 21.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi üzerindeki bir parkta meydana geldi. Antalya'da yaşayan Özgür Duran ile o dönem evli olan Ayşe D. 4 ay önce Konya'ya gelip, yerleşti. Olay akşamı evde alkol alan Duran ile bu süreçte eşinden boşanan Ayşe D. arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Duran, Ayşe D.'yi dövdü. Ayşe D. de evden çıkıp, yakınlardaki parka gitti. Özgür Duran da, Ayşe D.'nin peşinden parka gitti. Parkta kadını dövmeye devam eden Duran'a, kütüphaneden çıkıp yanında yaşadığı teyzesinin evine doğru yürüyen Kadir Şeker, müdahale etti. Ancak Duran, Şeker'e de saldırdı. Boğazını sıktığı Şeker'i yere yatırıp, yumruklamaya başladı. Kadir Şeker, kurtulduktan sonra kaçmak istedi. Duran ise peşinden gittiği gence tekrar saldırdı. Bunun üzerine üniversiteye hazırlanan genç, meyve soymak için kullandığı bıçağı çıkardı. Boğuşma sırasında bıçak Özgür Duran'ın kalbine saplandı. Şeker, olay yerinden kaçtı.

Ayşe D.'nin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Duran, hayatını kaybetti.