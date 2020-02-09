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Kadir Şeker kimdir? Kadir Şeker olayı nedir? Kadir Şeker için sosyal medyada kampanya başlatıldı!
Kadir Şeker kimdir? Konya'da darp edilen bir kadını kurtarmak isterken katil olan Kadir Şeker'in ifadesi ortaya çıktı. Üniversite sınavına hazırlanan 20 yaşındaki genç için sosyal medyadan da kampanya başlatıldı. Eski eşini döven saldırgan Özgür Duran'ın ise 'Kasten yaralama', 'hırsızlık', 'yağma' ve 'uyuşturucu madde ticareti' suçlarından toplam 19 suç kaydı ortaya çıktı. Peki, Kadir Şeker olayı nedir? Kadir Şeker kimdir? İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 09.02.2020 21:09 Güncelleme Tarihi: 09.02.2020 21:11
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