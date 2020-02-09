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Kadir Şeker kimdir? Kadir Şeker olayı nedir? Kadir Şeker için sosyal medyada kampanya başlatıldı!

Kadir Şeker kimdir? Konya'da darp edilen bir kadını kurtarmak isterken katil olan Kadir Şeker'in ifadesi ortaya çıktı. Üniversite sınavına hazırlanan 20 yaşındaki genç için sosyal medyadan da kampanya başlatıldı. Eski eşini döven saldırgan Özgür Duran'ın ise 'Kasten yaralama', 'hırsızlık', 'yağma' ve 'uyuşturucu madde ticareti' suçlarından toplam 19 suç kaydı ortaya çıktı. Peki, Kadir Şeker olayı nedir? Kadir Şeker kimdir? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 09.02.2020 21:09 Güncelleme Tarihi: 09.02.2020 21:11
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Kadir Şeker kimdir? Kadir Şeker olayı nedir? Kadir Şeker için sosyal medyada kampanya başlatıldı!

Kadir Şeker kimdir? Kadir Şeker olayı nedir? Konya'da işlenen cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı. Parkta darp edilen bir kadını kurtarmak isterken araya giren ve saldırganla kavga ederken saldırganı bıçaklayarak katil olan Kadir Şeker'in ifadesi gündem oldu. Üniversiteye hazırlandığı belirtilen gence sosyal medyada destek başlatıldı.

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Kadir Şeker kimdir? Kadir Şeker olayı nedir? Kadir Şeker için sosyal medyada kampanya başlatıldı!

KADİR ŞEKER OLAYI NEDİR?

Olay, geçen çarşamba günü saat 21.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi üzerindeki bir parkta meydana geldi. Antalya'da yaşayan Özgür Duran ile o dönem evli olan Ayşe D. 4 ay önce Konya'ya gelip, yerleşti. Olay akşamı evde alkol alan Duran ile bu süreçte eşinden boşanan Ayşe D. arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Duran, Ayşe D.'yi dövdü. Ayşe D. de evden çıkıp, yakınlardaki parka gitti. Özgür Duran da, Ayşe D.'nin peşinden parka gitti. Parkta kadını dövmeye devam eden Duran'a, kütüphaneden çıkıp yanında yaşadığı teyzesinin evine doğru yürüyen Kadir Şeker, müdahale etti. Ancak Duran, Şeker'e de saldırdı. Boğazını sıktığı Şeker'i yere yatırıp, yumruklamaya başladı. Kadir Şeker, kurtulduktan sonra kaçmak istedi. Duran ise peşinden gittiği gence tekrar saldırdı. Bunun üzerine üniversiteye hazırlanan genç, meyve soymak için kullandığı bıçağı çıkardı. Boğuşma sırasında bıçak Özgür Duran'ın kalbine saplandı. Şeker, olay yerinden kaçtı.

Ayşe D.'nin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Duran, hayatını kaybetti.

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Kadir Şeker kimdir? Kadir Şeker olayı nedir? Kadir Şeker için sosyal medyada kampanya başlatıldı!

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Olay yerinde inceleme yapan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden başlayan kan izlerini takip ederek, Kadir Şeker'i parka yaklaşık 1,5 kilometre mesafede bulunan teyzesinin evinde yakalayarak gözaltına aldı. Şeker, ifadesinde tek amacının dövülen kadının kurtarmak olduğunu, öleninin kendisine saldırması nedeniyle korkutmak amaçlı bıçağı çıkardığını ancak boğuşma sırasında olayın yaşandığını söyledi.

Kadir Şeker ifadesinde "Olay günü kütüphaneden çıkıp eve gidiyordum. Yürüyüş yolumdaki parkta bir adam kadını dövüyordu. Kadının çığlıklarını duyan tek bendim, etrafta kimseler yoktu. Karnımda açtı bir an önce eve gitmek istiyordum ama kadının çığlıklarına dayanamadım. Kadını döven adama 'Ayıp değil mi gücün kadına mı yetiyor' dedim. Bana bağırarak 'Karım değil mi lan sana ne' dedi. Bana bağırıp küfür ve hakaret ediyordu. Üstüme gelip yumruklamaya başladı. Yüzüme o kadar çok vurdu ki hatırlamıyorum" dedi.

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Kadir Şeker kimdir? Kadir Şeker olayı nedir? Kadir Şeker için sosyal medyada kampanya başlatıldı!

İfadesinde olay yerinden kaçtıktan sonra, kendisini takip etmiş olabileceğini düşünerek sürekli pencereden baktığını söyleyen Kadir Şeker, "Boğazımı sıkmaya başlayınca geriye kaçtım. Kaçmak istiyordum, boğazımı bırakmıyordu. Bir süre nefes alamadım. Cebimdeki bıçağa elim gitti. Bıçağı açıp geri gitmeye çalışırken ayakkabımın topuğu takılınca yere düştüm. Adam da benimle beraber yanıma düştü. Adam düşünce elim acıdı. Bir anda kurtulup eve gittim. Eve geldiğimde sürekli pencereden bakıyordum, acaba beni takip edip evimi öğrenmiş olabilir mi? Eve gelebilir mi? diye. Sonra adamın öldüğünü öğrendim "dedi.

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Kadir Şeker kimdir? Kadir Şeker olayı nedir? Kadir Şeker için sosyal medyada kampanya başlatıldı!

"BENİ KURTARMAYA GELDİ"

Ayşe D. de geçen yıl mayıs ayında tanıştığı Özgür Duran ile 4 ay önce Antalya'dan Konya'ya gelip yerleştiklerini, daha sonra eşinden boşandığını, olay günü Duran'ın kendisini önce evde, sonra parkta dövdüğünü, yanlarına gelen gencin kendisini kurtarmaya çalıştığını anlattı.