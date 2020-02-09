10 Şubat hangi illerde okullar tatil? Kar tatili olan iller ve ilçeler! Tatil haberleri peş peşe...

Kar tatili olan iller hangileri? 10 Şubat kar tatili olan iller öğrenciler ve veliler tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. Hangi illerde okullar tatil edildi? Yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle eğitimde aksamalar yaşanıyor. Birçok ilden kar tatili haberi geliyor. Peki, kar tatili olan iller ve ilçeler hangileri? 10 Şubat Pazartesi kar tatili olan iller için Valilik açıklamaları peş peşe geliyor. Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Sakarya, Bilecik, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı ve Muş çevrelerinin, bu gece ve yarın kar yağışlı olması bekleniyor.