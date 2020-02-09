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10 Şubat hangi illerde okullar tatil? Kar tatili olan iller ve ilçeler! Tatil haberleri peş peşe...
Kar tatili olan iller ve ilçeler yoğun şekilde araştırılıyor. 10 Şubat hangi illerde okullar tatil? 10 Şubat Pazartesi kar tatili olan iller öğrenciler ve veliler tarafından sorgulanıyor. Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle illerden art arda tatil haberi geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, Karadeniz bölgesinde etkisini artıran kar yağışının Pazartesi günü de sürmesi bekleniyor. Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu kar yağışı altında olacak. Peki, kar tatili olan iller hangileri? 10 Şubat hangi illerde okullar tatil? İşte Türkiye genelinde Valilik açıklamaları...
Giriş Tarihi: 09.02.2020 17:13 Güncelleme Tarihi: 09.02.2020 17:13
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