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10 Şubat hangi illerde okullar tatil? Kar tatili olan iller ve ilçeler! Tatil haberleri peş peşe...

Kar tatili olan iller ve ilçeler yoğun şekilde araştırılıyor. 10 Şubat hangi illerde okullar tatil? 10 Şubat Pazartesi kar tatili olan iller öğrenciler ve veliler tarafından sorgulanıyor. Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle illerden art arda tatil haberi geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, Karadeniz bölgesinde etkisini artıran kar yağışının Pazartesi günü de sürmesi bekleniyor. Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu kar yağışı altında olacak. Peki, kar tatili olan iller hangileri? 10 Şubat hangi illerde okullar tatil? İşte Türkiye genelinde Valilik açıklamaları...

Giriş Tarihi: 09.02.2020 17:13 Güncelleme Tarihi: 09.02.2020 17:13
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10 Şubat hangi illerde okullar tatil? Kar tatili olan iller ve ilçeler! Tatil haberleri peş peşe...

Kar tatili olan iller hangileri? 10 Şubat kar tatili olan iller öğrenciler ve veliler tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. Hangi illerde okullar tatil edildi? Yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle eğitimde aksamalar yaşanıyor. Birçok ilden kar tatili haberi geliyor. Peki, kar tatili olan iller ve ilçeler hangileri? 10 Şubat Pazartesi kar tatili olan iller için Valilik açıklamaları peş peşe geliyor. Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Sakarya, Bilecik, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı ve Muş çevrelerinin, bu gece ve yarın kar yağışlı olması bekleniyor.

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10 Şubat hangi illerde okullar tatil? Kar tatili olan iller ve ilçeler! Tatil haberleri peş peşe...

10 ŞUBAT KAR TATİLİ OLAN İLLER!

BİTLİS

Bitlis merkezi ve ilçeleri ile köylerdeki okullar yarın tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle il ve ilçe merkezleri ile bağlı tüm köylerdeki okullarda yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağı belirtildi.

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10 Şubat hangi illerde okullar tatil? Kar tatili olan iller ve ilçeler! Tatil haberleri peş peşe...

TRABZON

Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla ilimiz genelinde 10 Şubat Pazartesi ve 11 Şubat Salı günleri, ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde, eğitim öğretime 2 gün ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı günlerde idari izinli sayılacaktır" denildi.

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10 Şubat hangi illerde okullar tatil? Kar tatili olan iller ve ilçeler! Tatil haberleri peş peşe...

RİZE'DE OKULLAR 2 GÜN TATİL EDİLDİ

Rize Valisi Kemal Çeber, sosyal medyadan öğrencilerin kar tatili taleplerini geri çevirmeyerek Rize'de kar nedeniyle okulların 2 gün tatil edildiğini duyurdu.

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10 Şubat hangi illerde okullar tatil? Kar tatili olan iller ve ilçeler! Tatil haberleri peş peşe...

GİRESUN

Giresun'da 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ve bazı ilçelerde okullar tatil edildi.
Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları başkanlığında toplanan kurulun kararına göre, Alucra ve Çamoluk dışındaki okullarda okul öncesi, ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildi. Görele ilçesinde ise okullar 2 gün tatil edildi.