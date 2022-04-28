28 Nisan 2022, Perşembe
2022 1. dönem bekçi kılavuzu: 3.250 bekçi alımı hangi illere yapılacak? EGM PA bekçi başvuru şartları ve kadro dağılımı
Bekçi alımı başvuru sürecinin başlamasının ardından alım sürecine ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı. Polis Akademisi tarafından 2022/1. Dönem kapsamında yapılacak 3.250 bekçi alımının detayları belli oldu. Çarşı ve mahalle bekçiliğine başvuur yapacak olan adaylar için tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, 3.250 bekçi alımı hangi illere yapılacak? EGM PA bekçi başvuru şartları ve kadro dağılımı nasıl olacak? İşte 2022 1. dönem bekçi kılavuzu...
Giriş Tarihi: 28.04.2022 12:13 Güncelleme Tarihi: 28.04.2022 12:23
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