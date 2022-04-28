28 Nisan 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 2022 1. dönem bekçi kılavuzu: 3.250 bekçi alımı hangi illere yapılacak? EGM PA bekçi başvuru şartları ve kadro dağılımı

2022 1. dönem bekçi kılavuzu: 3.250 bekçi alımı hangi illere yapılacak? EGM PA bekçi başvuru şartları ve kadro dağılımı

Bekçi alımı başvuru sürecinin başlamasının ardından alım sürecine ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı. Polis Akademisi tarafından 2022/1. Dönem kapsamında yapılacak 3.250 bekçi alımının detayları belli oldu. Çarşı ve mahalle bekçiliğine başvuur yapacak olan adaylar için tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, 3.250 bekçi alımı hangi illere yapılacak? EGM PA bekçi başvuru şartları ve kadro dağılımı nasıl olacak? İşte 2022 1. dönem bekçi kılavuzu...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.04.2022 12:13 Güncelleme Tarihi: 28.04.2022 12:23
  • 1
  • 19
2022 1. dönem bekçi kılavuzu: 3.250 bekçi alımı hangi illere yapılacak? EGM PA bekçi başvuru şartları ve kadro dağılımı

Bekçi alımı başvuruları başladı. 2022 1. dönem kapsamında gerçekleştirilen bekçi alımında başvuru şartları ve kadro dağılımı belli oldu. Bekçi olabilmek için başvuru sürecini merak eden adaylar, 2022 1. dönem bekçi kılavuzunu araştırmaya başladı. 2022 bekçi alımı ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 3.250 bekçi alımı hangi illere yapılacak? EGM PA bekçi başvuru şartları ve kadro dağılımı nasıl olacak? İşte 2022 1. dönem bekçi kılavuzu ve tüm detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 19
2022 1. dönem bekçi kılavuzu: 3.250 bekçi alımı hangi illere yapılacak? EGM PA bekçi başvuru şartları ve kadro dağılımı

2022 BEKÇİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

2022 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği giriş sınavı için ön başvurular 28 Nisan - 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında alınacak. Başvurular, https://pa.edu.tr adresi üzerinden e-Devlet üzerinden yapılacak.

  • 3
  • 19
2022 1. dönem bekçi kılavuzu: 3.250 bekçi alımı hangi illere yapılacak? EGM PA bekçi başvuru şartları ve kadro dağılımı

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

1. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alım sınavına katılmak isteyen adaylardan;

a) Sınav başvuru dilekçesi,
b) T.C. kimlik numarasını gösterir belgenin aslı ve fotokopisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport),
c) Diploma veya geçici bitirme belgesinin aslı ve fotokopisi, (Yurtdışından mezun olanlar için ilgili
kurumda alınan denklik belgesi),

  • 4
  • 19
2022 1. dönem bekçi kılavuzu: 3.250 bekçi alımı hangi illere yapılacak? EGM PA bekçi başvuru şartları ve kadro dağılımı

d) Müracaat ettiği il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ettiğini belirtir belge,
e) Son bir yıl içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,
f) Kendisi ve evli ise eşinin Yönetmeliğin 5'inci maddesinde belirtilen engel hallerinin bulunmadığını
ifade eden yazılı beyanları,
g) Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocuklarından, şehitlik veya vazife malullüğü belgesinin ilgili kurumca onaylı örneği (S.G.K.' dan alınan belge),

  • 5
  • 19
2022 1. dönem bekçi kılavuzu: 3.250 bekçi alımı hangi illere yapılacak? EGM PA bekçi başvuru şartları ve kadro dağılımı

h) Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu,

i) Askerlik terhis belgesi aslı ve fotokopisi,

j) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi,