2022 1. dönem bekçi kılavuzu: 3.250 bekçi alımı hangi illere yapılacak? EGM PA bekçi başvuru şartları ve kadro dağılımı

d) Müracaat ettiği il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ettiğini belirtir belge,

e) Son bir yıl içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,

f) Kendisi ve evli ise eşinin Yönetmeliğin 5'inci maddesinde belirtilen engel hallerinin bulunmadığını

ifade eden yazılı beyanları,

g) Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocuklarından, şehitlik veya vazife malullüğü belgesinin ilgili kurumca onaylı örneği (S.G.K.' dan alınan belge),