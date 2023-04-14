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Haberler Galeri Kadir Gecesi adetli kadınlar nasıl ibadet etmeli? Kadir Gecesi regl olan kadınlar ne yapmalı? Okunacak dualar...

Kadir Gecesi adetli kadınlar nasıl ibadet etmeli? Kadir Gecesi regl olan kadınlar ne yapmalı? Okunacak dualar...

"Kadir gecesi regl olan kadınlar nasıl ibadet etmeli?" sorusu araştırılmaya başladı. Ramazan ayının 27. gecesi Kadir Gecesi olarak kabul ediliyor.Bu mübarek Kadir gecesinde çekilecek tesbihler ve zikirler sorgulanmaya başladı. Peki, Kadir Gecesi hayızlı kadın ne yapar? İşte Kadir gecesi adetli olan kadınlar ne yapmalı? sorusunun cevabı...

Giriş Tarihi: 14.04.2023 17:14
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Kadir Gecesi adetli kadınlar nasıl ibadet etmeli? Kadir Gecesi regl olan kadınlar ne yapmalı? Okunacak dualar...

"Kadir gecesinde adet olan kadınlar ne yapmalı?" sorusu araştırılmaya başladı.Kadir Gecesi adetli kadınların nasıl ibadet edeceği merak konusu oluyor. İbadetlerle geçirilerecek olan gecede dualar edilecek, namazlar kılınacak, teşbihler çekilecek ve Kur'an-ı Kerim okunacak. Peki, Kadir Gecesi adetli kadınlar ne yapmalı, nasıl ibadet etmeli? İşte Diyanet açıklaması...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kadir Gecesi adetli kadınlar nasıl ibadet etmeli? Kadir Gecesi regl olan kadınlar ne yapmalı? Okunacak dualar...

KADİR GECESİ ADETLİ OLAN KADIN NASIL İBADET ETMELİ?

Kadir Gecesi bin geceden hayırlı olduğu için ibadetle namaz ve dualarla geçirilmelidir. Ancak adetli olan kadınlar Kadir Gecesi'nde namaz kılamazlar. Ancak istiğfar (esteğfirullahel azıım ve etübü ileyh),salevat-ı şerife (Allahümme salli ala seyyidina Muhammedün ve ala ali Muhammed) tevhid (La ilahe illahllah Muhammedün Rasülüllah) gibi tesbih hatimleri yapabilir.

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Kadir Gecesi adetli kadınlar nasıl ibadet etmeli? Kadir Gecesi regl olan kadınlar ne yapmalı? Okunacak dualar...

Kadınlar âdet günlerinde veya nifâs (lohusalık) hâllerinde iken dua edebilirler; zikir ve dua anlamı taşıyan âyet-i kerimeleri okuyabilirler. Bunun yanında, kelime-i şehâdet, kelime-i tevhid, istiğfar, salâvat-ı şerife getirebilirler. Tefsir, hadis ve fıkıh eserlerini okuyup inceleyebilirler (Bkz. İbn Nüceym, el-Bahr, I, 210; Aliyyü'l-kârî, Fethu bâbi'l-'inâye, I, 142; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, I, 319-320; Şirbînî, Muğnî'l-muhtâc, I, 120-121, 172).

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Kadir Gecesi adetli kadınlar nasıl ibadet etmeli? Kadir Gecesi regl olan kadınlar ne yapmalı? Okunacak dualar...

REGL OLAN KADINLARIN EDECEĞİ DUA

Adetli olan kadınlar ibadet ederken Peygamberimizin (s.a.v.)Hazreti Aişe Validemize öğrettiği Kadir Gecesi duasını okuyabilirler. Hz.Aişe velidemiz peygamber (s.a.v.)Efendimize "Kadir Gecesi'ne tesadüf edersem nasıl dua edeyim "diye sorduklarında Rasülüllah (s.a.v.)efendimiz :

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Kadir Gecesi adetli kadınlar nasıl ibadet etmeli? Kadir Gecesi regl olan kadınlar ne yapmalı? Okunacak dualar...

"Ya Aişe sen kadie gecesine ulaşırsan "Allahümme İnneke Afüvvün Kerimün Tühıbbül-afve fağfü annii" diyerek dua et" buyurmuşlardır.