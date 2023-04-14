14 Nisan 2023, Cuma
Kadir Gecesi adetli kadınlar nasıl ibadet etmeli? Kadir Gecesi regl olan kadınlar ne yapmalı? Okunacak dualar...
"Kadir gecesi regl olan kadınlar nasıl ibadet etmeli?" sorusu araştırılmaya başladı. Ramazan ayının 27. gecesi Kadir Gecesi olarak kabul ediliyor.Bu mübarek Kadir gecesinde çekilecek tesbihler ve zikirler sorgulanmaya başladı. Peki, Kadir Gecesi hayızlı kadın ne yapar? İşte Kadir gecesi adetli olan kadınlar ne yapmalı? sorusunun cevabı...
Giriş Tarihi: 14.04.2023 17:14
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