Kadir Gecesi adetli kadınlar nasıl ibadet etmeli? Kadir Gecesi regl olan kadınlar ne yapmalı? Okunacak dualar...

KADİR GECESİ ADETLİ OLAN KADIN NASIL İBADET ETMELİ?

Kadir Gecesi bin geceden hayırlı olduğu için ibadetle namaz ve dualarla geçirilmelidir. Ancak adetli olan kadınlar Kadir Gecesi'nde namaz kılamazlar. Ancak istiğfar (esteğfirullahel azıım ve etübü ileyh),salevat-ı şerife (Allahümme salli ala seyyidina Muhammedün ve ala ali Muhammed) tevhid (La ilahe illahllah Muhammedün Rasülüllah) gibi tesbih hatimleri yapabilir.