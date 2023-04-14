Anne ve babalar son dakika geldi! Netleşti, Nisan ara tatili sonrasında başlayacak! MEB son dakika açıkladı! İlkokul, ortaokul, lise için...

Bakan Özer, şu ifadeleri kullandı:

"Hatay ve Adıyaman valiliklerimizle yaptığımız görüşmeler neticesinde, 24 Nisan yani bu bir haftalık ara tatilden sonra Hatay ve Adıyaman'da da merkez ve tüm ilçelerde eğitim öğretimin başlaması kararı aldık. Dolayısıyla, 24 Nisan tarihi itibarıyla artık ülkemizde 81 ilde merkez ve ilçelerde hiçbir eksiklik kalmadan, eğitim öğretim kaldığı yerden devam etmiş olacak ve hayatın o bölgedeki normalleşmesiyle ilgili en önemli adımı Milli Eğitim Bakanlığı olarak da tamamlamış olacağız bu tüm merkez ve ilçelerdeki okulları açarak."