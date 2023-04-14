HaberlerGaleriAnne ve babalar son dakika geldi! Netleşti, Nisan ara tatili sonrasında başlayacak! MEB son dakika açıkladı! İlkokul, ortaokul, lise için...
Anne ve babalar son dakika geldi! Netleşti, Nisan ara tatili sonrasında başlayacak! MEB son dakika açıkladı! İlkokul, ortaokul, lise için...
Okullarda Nisan ara tatili bugün itibariyle başladı. Öğrenciler bayramın son gününe kadar ara tatilde olacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesindeki illerdeki ve tüm ilçelerdeki okulların ne zaman açılacağı konusunda açıklamalarda bulundu. Hal böyle olunca, "Hatay ve Adıyaman'da okullar ne zaman açılacak? Tüm illerde okullar ne zaman açılacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyordu. İşte, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamasının detayları!