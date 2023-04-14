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Anne ve babalar son dakika geldi! Netleşti, Nisan ara tatili sonrasında başlayacak! MEB son dakika açıkladı! İlkokul, ortaokul, lise için...

Okullarda Nisan ara tatili bugün itibariyle başladı. Öğrenciler bayramın son gününe kadar ara tatilde olacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesindeki illerdeki ve tüm ilçelerdeki okulların ne zaman açılacağı konusunda açıklamalarda bulundu. Hal böyle olunca, "Hatay ve Adıyaman'da okullar ne zaman açılacak? Tüm illerde okullar ne zaman açılacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyordu. İşte, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamasının detayları!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.04.2023 19:08 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 19:08
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Anne ve babalar son dakika geldi! Netleşti, Nisan ara tatili sonrasında başlayacak! MEB son dakika açıkladı! İlkokul, ortaokul, lise için...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem nedeniyle henüz eğitim ve öğretime başlamayan iller hakkında açıklamalarda bulundu. Nisan ara tatili bugün itibariyle başladı. Öğrenciler sıralarına Ramazan Bayramı sonrasında dönecek. Bakan Özer, 10 Nisan itibarıyla 79 ilde merkez ve ilçelerin tamamında eğitim öğretimin normalleştiğini söyledi. Peki, tüm illerde okullar ne zaman açılacak? İşte takvim...

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Anne ve babalar son dakika geldi! Netleşti, Nisan ara tatili sonrasında başlayacak! MEB son dakika açıkladı! İlkokul, ortaokul, lise için...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Durugöl Şehit Bayram Gümüş İlkokulu'nda düzenlenen 2022-2023 eğitim öğretim yılı ikinci ara tatil programında, 10 Nisan itibarıyla 79 ilde merkez ve ilçelerin tamamında eğitim öğretimin normalleştiğini söyledi.

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Anne ve babalar son dakika geldi! Netleşti, Nisan ara tatili sonrasında başlayacak! MEB son dakika açıkladı! İlkokul, ortaokul, lise için...

Geriye iki ilin kaldığını belirten Özer, "Hatay'da, 3 Nisan'da o mevcut açmış olduğumuz ilçelere ilave olarak İskenderun'da, 10 Nisan'da da Belen, Hassa ve Kumlu'da eğitim öğretim başladı." diye konuştu.

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Anne ve babalar son dakika geldi! Netleşti, Nisan ara tatili sonrasında başlayacak! MEB son dakika açıkladı! İlkokul, ortaokul, lise için...

Bakan Özer, şu ifadeleri kullandı:

"Hatay ve Adıyaman valiliklerimizle yaptığımız görüşmeler neticesinde, 24 Nisan yani bu bir haftalık ara tatilden sonra Hatay ve Adıyaman'da da merkez ve tüm ilçelerde eğitim öğretimin başlaması kararı aldık. Dolayısıyla, 24 Nisan tarihi itibarıyla artık ülkemizde 81 ilde merkez ve ilçelerde hiçbir eksiklik kalmadan, eğitim öğretim kaldığı yerden devam etmiş olacak ve hayatın o bölgedeki normalleşmesiyle ilgili en önemli adımı Milli Eğitim Bakanlığı olarak da tamamlamış olacağız bu tüm merkez ve ilçelerdeki okulları açarak."

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Anne ve babalar son dakika geldi! Netleşti, Nisan ara tatili sonrasında başlayacak! MEB son dakika açıkladı! İlkokul, ortaokul, lise için...

Özer, deprem bölgesine dönen öğrencilere ilişkin de şu bilgileri paylaştı:

"Deprem bölgesindeki hayatı normalleştirme adımları, daha önceden bu 10 ilimizden diğer illere giden, nakillerini aldıran öğrencilerimizin de geriye dönüşlerini hızlandırdı. Bugün itibarıyla nakillerini diğer illere aldırıp, tekrar 10 ile geri dönen öğrenci sayımız 32 bin 659'a ulaştı.