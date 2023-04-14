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Haberler Galeri 14 Mayıs'ta seçime kaç parti girecek? Oylar hangi durumda geçersiz sayılacak? YSK tek tek açıkladı

14 Mayıs'ta seçime kaç parti girecek? Oylar hangi durumda geçersiz sayılacak? YSK tek tek açıkladı

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere sadece bir ay kaldı. 4 cumhurbaşkanı adayının yarışacağı seçimlerde, milletvekilliği seçimi oy pusulalarında da 24 parti yer alacak. Bu partilerden 11'i seçime tek başına girerken, 13'ü ise ittifaklarda yer alacak. Seçmenler cumhurbaşkanı ve milletvekillerine yönelik tercihte bulundukları iki ayrı oy pusulasını tek zarfa koyacak. YSK seçime bir ay kala oyların hangi hallerde geçersiz sayılacağına ilişkin seçmenlere de uyarılarda bulundu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 14.04.2023 16:40 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 16:40
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14 Mayıs’ta seçime kaç parti girecek? Oylar hangi durumda geçersiz sayılacak? YSK tek tek açıkladı

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) hazırladığı seçim takvimi işlemeye devam ediyor.

Bu seçimde, cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyeleri de belirlenecek. Seçmenler, 2 oy pusulasını tek zarfa koyarak sandığa atacak.

Seçimde 4 cumhurbaşkanı adayı yarışacak. Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK'de 1 Nisan'da çekilen kurada, 1. sırada Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, 2. sırada Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 3. sırada Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 4. sırada Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan yer aldı.

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14 Mayıs’ta seçime kaç parti girecek? Oylar hangi durumda geçersiz sayılacak? YSK tek tek açıkladı

5 AYRI İTTİFAK SEÇİME GİRECEK
Bazı siyasi partiler, "Cumhur", "Millet", "Ata", "Emek ve Özgürlük" ve "Sosyalist Güç Birliği" ittifakları adı altında 5 ayrı ittifakla seçime girecek.

26 SİYASİ PARTİ MİLLETVEKİLİ GEÇİCİ ADAY LİSTESİ SUNDU
YSK'ye, 26 siyasi parti milletvekili geçici aday listesi sundu. Bu partilerden, Bağımsız Türkiye Partisi ve Büyük Türkiye Partisi, seçime katılmama kararı alarak, sundukları aday listelerini geri çekti.

Seçime, Adalet Birlik Partisi, Adalet Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Anavatan Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Genç Parti, Güç Birliği Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Halkın Kurtuluşu Partisi, İYİ Parti, Memleket Partisi, Millet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Milli Yol Partisi, Sol Parti, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Yenilik Partisi, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi ve Zafer Partisi olmak üzere 24 siyasi parti katılıyor.

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14 Mayıs’ta seçime kaç parti girecek? Oylar hangi durumda geçersiz sayılacak? YSK tek tek açıkladı

KESİN ADAY LİSTELERİ 19 NİSAN'DA İLAN EDİLECEK
YSK'nin aday listelerini incelemesi sonrası ortaya çıkan siyasi partilerin aday listelerindeki eksikliklerin bugün tamamlanmasıyla oy pusulalarına son şekli verilecek.

Milletvekili kesin aday listeleri 19 Nisan'da ilan edilecek.

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14 Mayıs’ta seçime kaç parti girecek? Oylar hangi durumda geçersiz sayılacak? YSK tek tek açıkladı

CUMHUR İTTİFAKI'NDA 4 PARTİ KENDİ LOGOSUYLA PUSULADA
AK Parti, MHP, BBP ve Yeniden Refah Partisi, "Cumhur İttifakı" adıyla seçime katılıyor. İttifaka mensup 4 parti kendi logosuyla seçime girecek. Ancak Cumhur İttifakı'na destek veren DSP ve HÜDA PAR'ın adayları, seçimde AK Parti listelerinde yer aldı. Bu iki parti oy pusulasında bulunmayacak.

PUSULADA MİLLET İTTİFAKI BÖLÜMÜNDE İKİ PARTİ
"Millet İttifakı"nı, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi) ve Demokrat Parti oluşturdu.

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14 Mayıs’ta seçime kaç parti girecek? Oylar hangi durumda geçersiz sayılacak? YSK tek tek açıkladı

İttifak içindeki Demokrat Parti, DEVA, Gelecek Partisi ve Saadet Partisinin milletvekili adayları, CHP listelerinde yer bulurken, 4 parti YSK'ye geçici milletvekili aday listesi sunmadı. Millet İttifakı içinde yalnızca CHP ve İYİ Partinin logoları yer alacak.

HDP VE EMEP DE OY PUSULASINDA YOK
Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti), Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Emek Partisi (EMEP) de "Emek ve Özgürlük İttifakı" adıyla seçime katılma kararını içeren protokolü YSK'ye sunmuştu. Ancak 1 Nisan tarihli dilekçesiyle EMEP ittifaktan çekilme kararı aldı. Emek ve Özgürlük İttifakı'nın bundan sonra Yeşil Sol Parti ile TİP arasında devam etmesine karar verildi.