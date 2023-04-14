14 Mayıs'ta seçime kaç parti girecek? Oylar hangi durumda geçersiz sayılacak? YSK tek tek açıkladı

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere sadece bir ay kaldı. 4 cumhurbaşkanı adayının yarışacağı seçimlerde, milletvekilliği seçimi oy pusulalarında da 24 parti yer alacak. Bu partilerden 11'i seçime tek başına girerken, 13'ü ise ittifaklarda yer alacak. Seçmenler cumhurbaşkanı ve milletvekillerine yönelik tercihte bulundukları iki ayrı oy pusulasını tek zarfa koyacak. YSK seçime bir ay kala oyların hangi hallerde geçersiz sayılacağına ilişkin seçmenlere de uyarılarda bulundu. İşte detaylar...