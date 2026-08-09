Kadın kılığında dehşet kamerada! Emekli polise iki tabancayla peş peşe ateş etti... İşte sebebi

Gaziantep'te emekli polis memuru Ökkeş Koyuncu'ya kadın kılığında silahlı saldırı düzenleyen İlhan T.'nin kaçışı, araç içi kamerasına yansıdı. Ağır yaralanan Koyuncu'nun hayati tehlikesinin sürdüğü belirtilirken, polis ekiplerince yakalanan şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Gaziantep'te emekli polis memuru Ökkeş Koyuncu'ya silahlı saldırı düzenlendi. Ağır yaralanan Koyuncu'nun hayati tehlikesinin devam ettiği aktarıldı. Saldırıyı kadın kılığında gerçekleştiren İlhan T.'nin, olayın ardından ticari taksiyle kaçışı ise araç içi kamerasına yansıdı. Polis ekiplerince yakalanan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Olay 7 Ağustos'ta Şahinbey ilçesine bağlı Yeditepe Mahallesi 85079 Nolu Cadde'deki İbni Sina Camii önünde meydana geldi.

İKİ TABANCAYLA PEŞ PEŞE ATEŞ ETTİ Çarşaf giyerek kadın kılığına giren İlhan T. tarla meselesi nedeniyle yaklaşık 5 yıldır husumet yaşadığı belirtilen 68 yaşındaki Ökkeş Koyuncu'yu takip etti. Cuma namazı için İbni Sina Camii'ne giden Koyuncu'nun önüne gelen şüphelinin, üzerinde bulunan iki tabancayla peş peşe ateş ettiği belirtildi. Saldırıda 7 el ateş edildiği ve Koyuncu'nun vücuduna 3 kurşun isabet ettiği aktarıldı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan Koyuncu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Koyuncu'nun hayati tehlikesi devam ediyor.

ÇARŞAFLA TAKSİYE BİNDİ Saldırının ardından şüphelinin üzerindeki siyah çarşafla ticari taksiye bindiği belirtildi. Araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelinin taksiye çarşafla binmesi, yolculuk sırasında çarşafı çıkarması ve bir süre sonra polis ekiplerince yakalanması yer aldı. Polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan İlhan T., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KIZI DEHŞET ANLARINI ANLATTI Ökkeş Koyuncu'nun kızı Pınar Güneş, olayın yaklaşık 5 yıl önce yaşanan tarla meselesine dayandığını söyledi. Güneş, "Babamın tarla konusundaki haklılığı mahkeme tarafından ispatlandı. Buna rağmen tarlayı hiçbir şekilde istemedi ve karşı tarafla görüşmedi. Bizler de aynı şekilde hiçbir görüşme yapmadık. Karşı taraftaki insanları sima olarak bile tanımıyoruz. Bu 5 yıl içerisinde karşı taraf kendi kendine neye kinlendi, neyi bu kadar kendine yediremedi bilmiyoruz. Babam dün namaza giderken, öğle saatinde evinin önünde karşı taraftaki şahsın silahlı saldırısına uğradı. Şahıs, saldırıyı siyah çarşaf giyerek kadın kılığında gelerek düzenlemiş. Şu anda babam yoğun bakımda ve hayati tehlikesi devam ediyor" dedi.