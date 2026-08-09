Eşini öldüren kocanın ifadesi kan dondurdu! "Cesedi battaniyeye sarıp kayınvalidemle sohbet ettim"

İstanbul Kağıthane'de 3 çocuk annesi Bedriye K., eşi Volkan K. tarafından boğularak öldürüldükten sonra cesedi Sarıyer Ayazağa'daki ormanlık alanda bulundu. Polis ekipleri tarafından yakalanan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Volkan K.'nin ifadesi ortaya çıktı. Volkan K.'nin ifadesinde, "Bedriye'yi sardığım battaniyeyi hatırladığım kadarıyla ayak kısmından, baş kısmından ve gövde kısmından bağladım ve salonda bu vaziyette bıraktım. Dışarı çıkarak 2 yan sokağımda bulunan sokağa kayınvalidemin evine gittim ve kayınvalidem Durdane'ye 'Kızın yine evden kaçtı' dedim. Kayınvalidem de her zamanki gibi bana 'Merak etme, gelir' dedi. Ben de yaklaşık 1 saat kadar hiçbir şey olmamış gibi kapının önünde kayınvalidemle ve sokaktakilerle sohbet ettim" dediği öğrenildi.

Olay 21 Temmuz Salı günü saat 20.30 sıralarında Telsizler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 çocuk annesi Bedriye Karaçay, iddiaya göre eşi Volkan K. ile evde yaşadığı tartışmanın ardından ortadan kayboldu. Yakınlarının kadından haber alamaması üzerine 23 Temmuz Perşembe günü Ümraniye'de polise başvuran Gökhan G., "Yengeme 2 gündür ulaşamıyorum. Onunla evli olan kardeşim sorunlu biri. Ona bir şeyler yapmış olabilir. Hayatından endişe ediyorum." diyerek şikayetçi oldu.

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis, haber alınamayan Bedriye Karaçay'ı bulmak için harekete geçti. Evine giden polisleri kapıda karşılayan Volkan K., "Eşimle kavga etmiştik. O da bir taksi çağırarak evi terk etti. Şimdi nerede bilmiyorum." dedi. Polis Volkan K.'yi teknik ve fiziki takibe alırken, olayla ilgili güvenlik kameraları da incelenmeye başladı.

POLİS 7 DAKİKALIK AYRINTI ÜZERİNDE DURDU Yapılan çalışmalarda Volkan K.'nin 22 Temmuz Çarşamba günü saat 03.45'te evinden otomobiliyle ayrıldığı, Ayazağa'da ormanlık alana doğru gittiği belirlendi. Aracıyla ormanlık alana giren Volkan K.'nin yaklaşık 7 dakika sonra aynı yoldan hızla döndüğü görüldü. Bu gelişme üzerine ormanlık alanda yapılan aramada Bedriye Karaçay'ın battaniyeye sarılı cesedi yol kenarında bulundu.

Cesedin ayak kısmında vahşi hayvanlar tarafından tahribat oluştuğu öğrenildi. Bu gelişme üzerine Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri Volkan K.'yi yakalamak için harekete geçti. Gültepe'de bulunan evinden Ataşehir'e kaçan şüpheli Volkan K. burada gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli Volkan K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.