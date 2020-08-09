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Haberler Galeri Bakan Akar sınır ötesindeki askerlere telsizden seslendi: Terör belasından milletimizi kurtaracağız

Bakan Akar sınır ötesindeki askerlere telsizden seslendi: Terör belasından milletimizi kurtaracağız

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, incelemelerde bulunmak üzere geldiği Yüksekova 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığında, Irak'ın kuzeyindeki bir üs bölgesindeki askerlerle telsizle konuştu. Akar, terörle mücadelede kararlılık vurduğu yaptı ve "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz artan bir tempoda devam edecek. Ve inşallah hep birlikte karada, denizde, havada çalışmak suretiyle bu terör belasından, musibetinden asil milletimizi kurtaracağız" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 09.08.2020 19:57 Güncelleme Tarihi: 09.08.2020 20:01
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Bakan Akar sınır ötesindeki askerlere telsizden seslendi: Terör belasından milletimizi kurtaracağız
Bakan Akar sınır ötesindeki askerlere telsizden seslendi: Terör belasından milletimizi kurtaracağız

Beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Irak sınırındaki Düğündağı Üs Bölgesi'nde incelemelerde bulunan Akar, helikopterle Yüksekova'ya geçti.

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Bakan Akar sınır ötesindeki askerlere telsizden seslendi: Terör belasından milletimizi kurtaracağız
Bakan Akar sınır ötesindeki askerlere telsizden seslendi: Terör belasından milletimizi kurtaracağız

Burada 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığında incelemelerde bulunan Bakan Akar, harekat merkezinde, yürütülen operasyonlara ilişkin bilgi aldı.

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Bakan Akar sınır ötesindeki askerlere telsizden seslendi: Terör belasından milletimizi kurtaracağız
Bakan Akar sınır ötesindeki askerlere telsizden seslendi: Terör belasından milletimizi kurtaracağız

Irak'ın kuzeyindeki Dayla'daki üs bölgesinde görevli askerle telsizle konuşan Akar, tüm askerleri kutlayıp, başarılar diledi.

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Bakan Akar sınır ötesindeki askerlere telsizden seslendi: Terör belasından milletimizi kurtaracağız
Bakan Akar sınır ötesindeki askerlere telsizden seslendi: Terör belasından milletimizi kurtaracağız

Askerlere, kahramanlıkları ve fedakarlıkları için teşekkür eden Hulusi Akar, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz artan bir tempoda devam edecek. Ve inşallah hep birlikte karada, denizde, havada çalışmak suretiyle bu terör belasından, musibetinden asil milletimizi kurtaracağız. 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışı içinde azimle, kararlılıkla görevimizi sürdüreceğiz." dedi.

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Bakan Akar sınır ötesindeki askerlere telsizden seslendi: Terör belasından milletimizi kurtaracağız
Bakan Akar sınır ötesindeki askerlere telsizden seslendi: Terör belasından milletimizi kurtaracağız

Akar, tüm askerlere kazasız, belasız, hayırlı başarılı görevler de diledi.