Bakan Akar sınır ötesindeki askerlere telsizden seslendi: Terör belasından milletimizi kurtaracağız

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, incelemelerde bulunmak üzere geldiği Yüksekova 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığında, Irak'ın kuzeyindeki bir üs bölgesindeki askerlerle telsizle konuştu. Akar, terörle mücadelede kararlılık vurduğu yaptı ve "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz artan bir tempoda devam edecek. Ve inşallah hep birlikte karada, denizde, havada çalışmak suretiyle bu terör belasından, musibetinden asil milletimizi kurtaracağız" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 09.08.2020 19:57 Güncelleme Tarihi: 09.08.2020 20:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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