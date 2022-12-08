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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı'ndan Jovan Vukotic açıklaması!

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Sırbistan ve Karadağ ülkelerinde yerleşik olan ve hakkında "Adam Öldürme ve Suç Örgütü Üyeliği" suçlarından Kırmızı Bülten bulunan, 8 Eylül 2018 tarihinde Antalya'da yakalanarak Sırbistan'a iade edilen Skaljari suç örgütü lideri Jovan Vukotic isimli şahıs hakkındaki iddialara açıklık getirdi.

Giriş Tarihi: 08.12.2022 14:01 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022 14:09
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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı’ndan Jovan Vukotic açıklaması!

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Sırbistan ve Karadağ ülkelerinde yerleşik olan ve hakkında "Adam Öldürme ve Suç Örgütü Üyeliği" suçlarından Kırmızı Bülten bulunan, 8 Eylül 2018 tarihinde Antalya'da yakalanarak Sırbistan'a iade edilen Skaljari suç örgütü lideri Jovan Vukotic isimli şahıs hakkındaki iddialara açıklık getirdi.

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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı’ndan Jovan Vukotic açıklaması!

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
Sırbıstin ve Karadağ ülkelerinde yerleşik olan ve hakkında "Adam öldürme ve suç örütü üyeliği" suçlarından kırmızı bülten bulunan ve 08.09. 2018 tarihinde Antalya ilinde yakalanarak Sırbistan ülkesine iade edilen Skaljari suç Örgütü lideri Jovan Vukotic isimli şahıs hakkındaki iddialarlal ilgili olarak; Emniyet Genel Müdürlüğünce 21.09.2022 tarihinde bir basın açıklaması yayınlanarak bilgilendirme yapılmıştır.

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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı’ndan Jovan Vukotic açıklaması!

KİRALIK KATİLLERE VERİLEN ÜCRET ORTAYA ÇIKMIŞTI

İstanbul Şişli'de trafikte uğradığı silahlı saldırı sonucunda yaşamını yitireen Sırp organize suç örgütü elebaşı Jovan Vukotiç'in katil şüphelilerine ilişkin ayrıntılar gün yüzüne çıktı. Vukotiç'in öldürülmesi emrinin Sırp suç örgütü Kavac'ın yöneticisi Radoje Zivkovic tarafından verildiği, infazın da İstanbul'daki 2 suç örgütünün 1,5 milyon euroya (27 milyon TL) karşılığında işlediği belirlendi.

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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı’ndan Jovan Vukotic açıklaması!

Sırp suç çetesi lideri Jovan Vukotiç, 9 Eylül'de Şişli'de trafikte hareket halindeyken motosikletli iki şahıs tarafından uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Saldırıda Vukotiç'in eşi, çocukları ve şoförü sağ kurtuldu. Cinayetin ardından İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, faillerin yakalanması için kolları sıvadı.

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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı’ndan Jovan Vukotic açıklaması!

İNCELEMELER MOTOR VE TAKİP EDEN ARAÇ ÜZERİNE YOĞUNLAŞTI

Organize polisi, Vukotiç'in öldürüldüğü yerden başlayarak 200 noktada bin 700 saat kamera kaydını inceledi. Bu şekilde motosikletin güzergahını çizen polis, olay günü Vukotiç'i takip eden bir araç olduğunu da tespit etti. Aracın plakasını belirleyen ekipler, incelemeleri motosiklet ve araç üzerine yoğunlaştırdı. Yapılan çalışmalarda motoru kullanan kişinin kırmızı bültenle aranan Barış Boyun'un lideri olduğu suç örgütü üyesi Yakup Doğan, Vukotiç'e silahla ateş eden kişinin ise yine aynı örgüt üyesi Emircan Sümer olduğu anlaşıldı.