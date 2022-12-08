08 Aralık 2022, Perşembe
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı'ndan Jovan Vukotic açıklaması!
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Sırbistan ve Karadağ ülkelerinde yerleşik olan ve hakkında "Adam Öldürme ve Suç Örgütü Üyeliği" suçlarından Kırmızı Bülten bulunan, 8 Eylül 2018 tarihinde Antalya'da yakalanarak Sırbistan'a iade edilen Skaljari suç örgütü lideri Jovan Vukotic isimli şahıs hakkındaki iddialara açıklık getirdi.
Giriş Tarihi: 08.12.2022 14:01 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022 14:09
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