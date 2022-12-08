08 Aralık 2022, Perşembe
İŞKUR MSB 1115 İŞÇİ ALIMI! Milli Savunma Bakanlığı CANLI KURA ÇEKİMİ ne zaman? MSB başvuru sonuçları açıklandı mı?
Milli Savunma Bakanlığı 18 şehirde 89 farklı meslekten bin 115 personel alımı yapılacağını duyurmuştu. Başvuruda bulunan adaylar, "MSB işçi alımı başvuru sonuları ne zaman, kura çekimi hangi tarihte? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte MSB personel alımı kura çekimi hakkında merak edilen tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 08.12.2022 09:39 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022 09:43
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