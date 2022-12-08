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Haberler Galeri İŞKUR MSB 1115 İŞÇİ ALIMI! Milli Savunma Bakanlığı CANLI KURA ÇEKİMİ ne zaman? MSB başvuru sonuçları açıklandı mı?

İŞKUR MSB 1115 İŞÇİ ALIMI! Milli Savunma Bakanlığı CANLI KURA ÇEKİMİ ne zaman? MSB başvuru sonuçları açıklandı mı?

Milli Savunma Bakanlığı 18 şehirde 89 farklı meslekten bin 115 personel alımı yapılacağını duyurmuştu. Başvuruda bulunan adaylar, "MSB işçi alımı başvuru sonuları ne zaman, kura çekimi hangi tarihte? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte MSB personel alımı kura çekimi hakkında merak edilen tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 08.12.2022 09:39 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022 09:43
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İŞKUR MSB 1115 İŞÇİ ALIMI! Milli Savunma Bakanlığı CANLI KURA ÇEKİMİ ne zaman? MSB başvuru sonuçları açıklandı mı?

Milli Savunma Bakanlığı bin 115 personel alımı kura çekimi için geri sayım devam ediyor. 21-25 Kasım tarihleri arasında yapılan başvuruların ardından, sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak edilmeye başladı. İşte, MSB personel alımı başvuruları hakkında merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İŞKUR MSB 1115 İŞÇİ ALIMI! Milli Savunma Bakanlığı CANLI KURA ÇEKİMİ ne zaman? MSB başvuru sonuçları açıklandı mı?

MSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı işçi alımı başvuruları 21 Kasım-25 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Sonuçların açıklanacağı tarihe yönelik bir açıklama gelmedi. Sonuçlar kura çekiminden sonra açıklanacak.

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İŞKUR MSB 1115 İŞÇİ ALIMI! Milli Savunma Bakanlığı CANLI KURA ÇEKİMİ ne zaman? MSB başvuru sonuçları açıklandı mı?

MSB PERSONEL ALIMI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSB tarafından başvuruları olumlu olarak değerlendirilen adaylar, 8 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek kura sonucunda sözlü veya uygulamalı sınavlara davet edilecekler.

Buna göre; MSB personel alımı kura sonuçlarının 8 Aralık'ta açıklanması bekleniyor.

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İŞKUR MSB 1115 İŞÇİ ALIMI! Milli Savunma Bakanlığı CANLI KURA ÇEKİMİ ne zaman? MSB başvuru sonuçları açıklandı mı?

KURA SONUÇLARI NASIL, NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Kura sonucunda belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden yayımlanacaktır. Bu yayım tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.

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İŞKUR MSB 1115 İŞÇİ ALIMI! Milli Savunma Bakanlığı CANLI KURA ÇEKİMİ ne zaman? MSB başvuru sonuçları açıklandı mı?

KURA ÇEKİMİ HANGİ İLLERDE ALIM YAPILACAK?

İzmir, Kocaeli, Ankara, İstanbul, Tekirdağ, Muğla, Mersin, Hatay ,Erzincan, Diyarbakır, Niğde, Kayseri, Erzurum, Elazığ, Eskişehir, Sivas, Adana ve Afyonkarahisar illerinde Milli Savunma Bakanlığı personel alımı yapılacak.