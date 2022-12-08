İŞKUR MSB 1115 İŞÇİ ALIMI! Milli Savunma Bakanlığı CANLI KURA ÇEKİMİ ne zaman? MSB başvuru sonuçları açıklandı mı?

MSB PERSONEL ALIMI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



MSB tarafından başvuruları olumlu olarak değerlendirilen adaylar, 8 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek kura sonucunda sözlü veya uygulamalı sınavlara davet edilecekler.



Buna göre; MSB personel alımı kura sonuçlarının 8 Aralık'ta açıklanması bekleniyor.