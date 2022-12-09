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Atama kararları Resmi Gazete'de! İşte 09 Aralık 2022 hakim ve savcı atama listesi

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) adli ve idari yargıdaki atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımladı. HSK Birinci Dairesinin adli yargıda 255, idari yargıda ise 27 hakim ve savcının görev yeri değişikliğini kapsayan kararnamesi ile 282 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. İşte görev yeri değişen hakim ve savcıların isim listesi ve yeni görev yerleri...

Giriş Tarihi: 09.12.2022 00:06 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022 01:00
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Atama kararları Resmi Gazete’de! Çok sayıda hakim ve savcı atandı
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Atama kararları Resmi Gazete’de! Çok sayıda hakim ve savcı atandı
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Atama kararları Resmi Gazete’de! Çok sayıda hakim ve savcı atandı
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Atama kararları Resmi Gazete’de! Çok sayıda hakim ve savcı atandı
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Atama kararları Resmi Gazete’de! Çok sayıda hakim ve savcı atandı