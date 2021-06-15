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Haberler Galeri Bu pazar günü yasak var mı? Pazar yasakları ne zaman kalkacak? Tam gün sokağa çıkma yasağı kalkıyor mu?

Bu pazar günü yasak var mı? Pazar yasakları ne zaman kalkacak? Tam gün sokağa çıkma yasağı kalkıyor mu?

Pazar yasakları ne zaman kalkacak? Tam gün sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı pazar günü yasaklarının hangi tarihte sona ereceği merak ediliyor. Kovid-19 ile mücadele kapsamında aşılama süreci hız kazandı. Memurlar ve SGK'lı tüm çalışanların da aşılama sürecinin başlaması ile birlikte tam normalleşme süreci araştırılmaya başlandı. Peki, bu pazar günü yasak var mı? Pazar yasakları ne zaman kalkacak? Tam gün sokağa çıkma yasağı kalkıyor mu? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 15.06.2021 16:45 Güncelleme Tarihi: 15.06.2021 16:45
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Bu pazar günü yasak var mı? Pazar yasakları ne zaman kalkacak? Tam gün sokağa çıkma yasağı kalkıyor mu?

Pazar günü yasakları ne zaman kalkacak? İkinci kademeli normalleşme sürecinde hafta içi ve cumartesi günü sokağa çıkma yasağı 21.00-05.00 olarak uygulanmaya başladı. Sadece pazar günü tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlamıştı. Aşılama sürecinin hızlanması ile birlikte tam normalleşme ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, bu pazar günü yasak var mı? Pazar yasakları ne zaman kalkacak? Tam gün sokağa çıkma yasağı kalkıyor mu? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bu pazar günü yasak var mı? Pazar yasakları ne zaman kalkacak? Tam gün sokağa çıkma yasağı kalkıyor mu?

BU PAZAR GÜNÜ YASAK VAR MI?

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre, pazar günü kısıtlaması ikinci bir duyuruya kadar devam edecek. Buna göre, 19 Haziran Cumartesi günü saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma yasağı pazar gününü kapsayacak ve 21 Haziran Pazartesi günü sona erecek.

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Bu pazar günü yasak var mı? Pazar yasakları ne zaman kalkacak? Tam gün sokağa çıkma yasağı kalkıyor mu?

PAZAR YASAKLARI NE ZAMAN KALKACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, pazar günü yasaklarının hangi tarihte kalkacağı henüz belli olmadı. Kabine Toplantısı 21 Haziran'da gerçekleştirilecek. Kabine Toplantısı'nda pazar günü yasaklarının da görüşülmesi bekleniyor. Konu ile ilgili detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Bu pazar günü yasak var mı? Pazar yasakları ne zaman kalkacak? Tam gün sokağa çıkma yasağı kalkıyor mu?

İŞÇİ VE MEMURLARIN KOVİD-19'A KARŞI AŞILANMASINA BAŞLANDI

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında aşılama süreci yeni yaş ve meslek gruplarının sisteme tanımlanmasıyla devam ediyor.

Bugünden itibaren, SGK'ya kayıtlı tüm çalışanlar ile memurlar, randevu aldıkları sağlık kuruluşlarında aşılarını yaptırabiliyor.

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Bu pazar günü yasak var mı? Pazar yasakları ne zaman kalkacak? Tam gün sokağa çıkma yasağı kalkıyor mu?

Ankara Şehir Hastanesi'nde SGK'ye kayıtlı tüm çalışanların aşılanmasına başlandı. Yaş sebebiyle sırası gelen vatandaşların aşılanmasına da devam edildi.

Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'nde aşı olmaya gelenlerin yoğunluk oluşturduğu görüldü. Hastanede aşı sorumlusu olarak görev yapan hemşire Hatice Samur, bugün itibarıyla randevu sayısının 9 bine ulaştığını ancak aşı hakkı olduğu halde randevu almayan kişileri de aşıladıklarını söyledi.