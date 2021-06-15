Bu pazar günü yasak var mı? Pazar yasakları ne zaman kalkacak? Tam gün sokağa çıkma yasağı kalkıyor mu?

Pazar yasakları ne zaman kalkacak? Tam gün sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı pazar günü yasaklarının hangi tarihte sona ereceği merak ediliyor. Kovid-19 ile mücadele kapsamında aşılama süreci hız kazandı. Memurlar ve SGK'lı tüm çalışanların da aşılama sürecinin başlaması ile birlikte tam normalleşme süreci araştırılmaya başlandı. Peki, bu pazar günü yasak var mı? Pazar yasakları ne zaman kalkacak? Tam gün sokağa çıkma yasağı kalkıyor mu? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 15.06.2021 16:45 Güncelleme Tarihi: 15.06.2021 16:45 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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