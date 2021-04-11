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Kabine toplantısı son kararlar: Kafeler, restoranlar ve lokantalar ne zaman kapanacak? Pazartesi günü kafeler kapanıyor mu?

Kafeler, restoranlar ve lokantalar ne zaman kapanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Son günlerde vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında yeni tedbirler için alınacak kararlar bekleniyor. Ramazan ayına sayılı günler kalmasının ardından uygulanacak tedbirler için gelecek açıklamalar takından takip ediliyor. Gözler bu hafta toplanacak Kabine toplantısından çıkacak kararlara çevrildi. İşte, kafeler, restoranlar ve lokantalar ne zaman kapanacak? Pazartesi günü kafeler kapanıyor mu?

Giriş Tarihi: 11.04.2021 17:50 Güncelleme Tarihi: 11.04.2021 17:50
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Kabine toplantısı son kararlar: Kafeler, restoranlar ve lokantalar ne zaman kapanacak? Pazartesi günü kafeler kapanıyor mu?

Kafeler, restoranlar ve lokantalar ne zaman kapanacak? Pazartesi günü kafeler kapanıyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan'ın, "Ramazan ayında hep birlikte fedakarlık yapacağız" sözleri sonrasında alınacak tedbirler merak ediliyor. Ülke genelinde hafta sonunda sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. İşte, kafeler, restoranlar ve lokantalar ne zaman kapanacak? Pazartesi günü kafeler kapanıyor mu?

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Kabine toplantısı son kararlar: Kafeler, restoranlar ve lokantalar ne zaman kapanacak? Pazartesi günü kafeler kapanıyor mu?

RAMAZAN AYI KISITLAMALARI NELERDİR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 tedbirlerine ilişkin, 'Amacımız ülkemizi ramazan ayında genel olarak dinlendirerek bayram sonrasındaki güzel günler için hazırlamaktır.' dedi.

29 Mart tarihinde yaptığı açıklamada "Ramazan ayında hep birlikte biraz fedakarlık yapacağız." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

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Kabine toplantısı son kararlar: Kafeler, restoranlar ve lokantalar ne zaman kapanacak? Pazartesi günü kafeler kapanıyor mu?

"Bu mübarek ay boyunca ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız. Sadece ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandırılacaktır. Yine ramazan ayı boyunca ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilemeyecektir. Bu uygulamadan etkilenecek lokanta ve kafe gibi işletmecilere mevcut desteklere ilave olarak bazı katkılar sağlayacağız.

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Kabine toplantısı son kararlar: Kafeler, restoranlar ve lokantalar ne zaman kapanacak? Pazartesi günü kafeler kapanıyor mu?

Nisan ve mayıs aylarında normalleşme ve ücretsiz izin uygulaması kapsamında sigorta primi desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarımızın da prim yüklerini üstlenecek, ayrıca bunlara kişi başı 1500 lira nakdi ödeme yapacağız. Vatandaşlarımızdan bayramla birlikte her alanda özgürlüğümüzü gönlümüzce yaşayacağımız bir Türkiye fotoğrafına kavuşmak için bu süreci dikkatle ve hassasiyetle değerlendirmeye davet ediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun."

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Kabine toplantısı son kararlar: Kafeler, restoranlar ve lokantalar ne zaman kapanacak? Pazartesi günü kafeler kapanıyor mu?

Ramazan ayında ülke genelinde sahur ve toplu iftarlar yasak olacak. Hafta içi tüm illerde 21.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkmak yasak olacak.