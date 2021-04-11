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Kabine toplantısı son kararlar: Kafeler, restoranlar ve lokantalar ne zaman kapanacak? Pazartesi günü kafeler kapanıyor mu?
Kafeler, restoranlar ve lokantalar ne zaman kapanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Son günlerde vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında yeni tedbirler için alınacak kararlar bekleniyor. Ramazan ayına sayılı günler kalmasının ardından uygulanacak tedbirler için gelecek açıklamalar takından takip ediliyor. Gözler bu hafta toplanacak Kabine toplantısından çıkacak kararlara çevrildi. İşte, kafeler, restoranlar ve lokantalar ne zaman kapanacak? Pazartesi günü kafeler kapanıyor mu?
Giriş Tarihi: 11.04.2021 17:50Güncelleme Tarihi: 11.04.2021 17:50