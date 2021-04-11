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Haberler Galeri Bekçi alımı için geri sayım... Bekçi alımı 2021 ne zaman olacak? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak? Tarihler...

Bekçi alımı için geri sayım... Bekçi alımı 2021 ne zaman olacak? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak? Tarihler...

Bekçi alımı 2021 ne zaman olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bekçi alımı için bekleyen adaylar İŞKUR tarafından yayınlanan iş ilanlarını yakından takip ediyor. Pek çok ilde yapılacak istihdamlar için sorgulamalar sürüyor. Diğer yandan devlet bünyesinde çalışmak üzere yapılacak bekçi alım ilanları yakından takip ediyor. Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediyor. İşte, Bekçi alımı 2021 ne zaman olacak? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak? Tarihler...

Giriş Tarihi: 11.04.2021 15:43
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Bekçi alımı için geri sayım... Bekçi alımı 2021 ne zaman olacak? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak? Tarihler...

Bekçi alımı 2021 ne zaman olacak? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bekçi olmayı bekleyen binlerce aday gelecek son dakika açıklamaları bekliyor. Yıl içerisinde yapılan alımlar için Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi tarafından izlenecek yol yakından takip ediliyor. Mahalle ve caddelerde gecenin kartalları olan bekçilerimiz vatandaşın uykusunda güvenliğini sağlamakla şehirlerimizin refah seviyesini artırmışlardır. İşte, Bekçi alımı 2021 ne zaman olacak? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak? Tarihler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bekçi alımı için geri sayım... Bekçi alımı 2021 ne zaman olacak? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak? Tarihler...

2021 BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Bu sene gerçekleştirilmesi beklenen bekçi alımlarında başvuru şartları şu şekilde olacak:

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Bekçi alımı için geri sayım... Bekçi alımı 2021 ne zaman olacak? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak? Tarihler...

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

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Bekçi alımı için geri sayım... Bekçi alımı 2021 ne zaman olacak? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak? Tarihler...

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı İLÇE sınırları içerisinde EN AZ BİR YILDIR ikamet ediyor olmak,

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

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Bekçi alımı için geri sayım... Bekçi alımı 2021 ne zaman olacak? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak? Tarihler...

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18/03/2001 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18/03/1989 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,