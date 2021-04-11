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Bekçi alımı için geri sayım... Bekçi alımı 2021 ne zaman olacak? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak? Tarihler...
Bekçi alımı 2021 ne zaman olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bekçi alımı için bekleyen adaylar İŞKUR tarafından yayınlanan iş ilanlarını yakından takip ediyor. Pek çok ilde yapılacak istihdamlar için sorgulamalar sürüyor. Diğer yandan devlet bünyesinde çalışmak üzere yapılacak bekçi alım ilanları yakından takip ediyor. Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediyor. İşte, Bekçi alımı 2021 ne zaman olacak? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak? Tarihler...
Giriş Tarihi: 11.04.2021 15:43
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