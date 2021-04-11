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12 Nisan yarın okullar açık mı? Pazartesi okullar kapalı mı? 2. dönem ara tatil...
12 Nisan yarın okullar açık mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sürecinde okullar için çeşitli kararlar alınıyor. Türkiye risk haritasına göre kademeli olarak açılan okullar vaka sayılarının artması sonrasında yeni kararı bekliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim hakkında merak edilen detayları paylaştı. Okulların 12 Nisan Pazartesi günü açık olup olmayacağı veliler ve öğrenciler tarafından sorgulanıyor. İşte, 12 Nisan yarın okullar açık mı? Pazartesi okullar kapalı mı? 2. dönem ara tatil...
Giriş Tarihi: 11.04.2021 21:21 Güncelleme Tarihi: 11.04.2021 21:21
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