12 Nisan yarın okullar açık mı? Pazartesi okullar kapalı mı? 2. dönem ara tatil...

OKULLAR KAPANACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Biz bu süreci aslında günlük hatta anlık olarak takip ediyoruz. Bizim risk haritasına bakıldığında hangi illerde hangi durumlarda hangi sınıflar açılmalı, kapanmalı elbette birtakım öngörülerimiz var. Tabii ki ilin durumu neyi gerektirirse öncelik sağlık dediğimiz için o ilin valiliği bu kararları alabilir. Gün gün hepimiz duyuyoruz.