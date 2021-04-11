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Haberler Galeri 12 Nisan yarın okullar açık mı? Pazartesi okullar kapalı mı? 2. dönem ara tatil...

12 Nisan yarın okullar açık mı? Pazartesi okullar kapalı mı? 2. dönem ara tatil...

12 Nisan yarın okullar açık mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sürecinde okullar için çeşitli kararlar alınıyor. Türkiye risk haritasına göre kademeli olarak açılan okullar vaka sayılarının artması sonrasında yeni kararı bekliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim hakkında merak edilen detayları paylaştı. Okulların 12 Nisan Pazartesi günü açık olup olmayacağı veliler ve öğrenciler tarafından sorgulanıyor. İşte, 12 Nisan yarın okullar açık mı? Pazartesi okullar kapalı mı? 2. dönem ara tatil...

Giriş Tarihi: 11.04.2021 21:21 Güncelleme Tarihi: 11.04.2021 21:21
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12 Nisan yarın okullar açık mı? Pazartesi okullar kapalı mı? 2. dönem ara tatil...

12 Nisan yarın okullar açık mı? Pazartesi okullar kapalı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tüm illerden öğrenciler okulların koronavirüs nedeniyle kapanıp kapanmayacağını merak ediyor. Diğer yandan veliler ve öğrenciler 2. dönem ara tatilinin ne zaman olacağı sorgulanan konular arasında bulunuyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konuyla ilgili açıklamalar geldi. İşte, 12 Nisan yarın okullar açık mı? Pazartesi okullar kapalı mı? 2. dönem ara tatil...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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12 Nisan yarın okullar açık mı? Pazartesi okullar kapalı mı? 2. dönem ara tatil...

ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüz eğitimde ilk ve ortaokullarda yüzde 80'in üzerinde katılım olduğunu açıkladı. Selçuk ayrıca, koronavirüs aşısı olan öğretmenlerle ilgili olarak, "Sanırım 80 küsur bin öğretmeniz zaten aşılandı. Öncelik olarak başlandı.

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12 Nisan yarın okullar açık mı? Pazartesi okullar kapalı mı? 2. dönem ara tatil...

Tedarik süreci hızlandığında, aşı süreci de hızlanacak" ifadelerini kullandı. Ayrıca Selçuk, ara tatil olmadan eğitimin 2 Temmuz'a kadar devam edeceğini duyurdu. "Özel okullarda KDV indirimi sürecek mi?" sorusuna Bakan Selçuk, "2021-2022 eğitim dönemi için Maliye Bakanlığı ile görüşüyoruz." yanıtını verdi.

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12 Nisan yarın okullar açık mı? Pazartesi okullar kapalı mı? 2. dönem ara tatil...

OKULLAR KAPANACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Biz bu süreci aslında günlük hatta anlık olarak takip ediyoruz. Bizim risk haritasına bakıldığında hangi illerde hangi durumlarda hangi sınıflar açılmalı, kapanmalı elbette birtakım öngörülerimiz var. Tabii ki ilin durumu neyi gerektirirse öncelik sağlık dediğimiz için o ilin valiliği bu kararları alabilir. Gün gün hepimiz duyuyoruz.

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12 Nisan yarın okullar açık mı? Pazartesi okullar kapalı mı? 2. dönem ara tatil...

Burada 'yerinde karar' kavramı çerçevesinde 'hangi illerde ne oluyor?' takip ediyoruz. Çocuklarımızın bazı kayıpları var. İlkokullardaki öğrenmeye ilişkin kayıpların daha yüksek olduğunu görüyoruz. İlkokulları ve köy okullarını açık tutmayı karar altına aldık. Sosyal duygusal becerilerle ilgili durum bizim açımızdan çok çok önemli. "