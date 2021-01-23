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23 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri sonuc.gsb.gov.tr: KYK memur alımı sonuçları sorgulama! 2021 KYK 500 yurt yönetim memuru alımı mülakat ne zaman? sonuc.gsb.gov.tr: KYK memur alımı sonuçları sorgulama! 2021 KYK 500 yurt yönetim memuru alımı mülakat ne zaman? KYK memur alımı sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 4-20 Ocak 2021 tarihleri arasından başvuru yapan adaylardan sözlü mülakatlara katılmaya hak kazananlar belirlendi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, sonuçlar sonuc.gsb.gov.tr internet adresinden öğrenilebilecek. KYK 500 yurt yönetim memuru alımı hakkında son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, KYK memur alımı sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2021 KYK 500 yurt yönetim memuru alımı mülakat ne zaman? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 23.01.2021 11:52 Güncelleme Tarihi: 23.01.2021 11:52
KYK memur alımı sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Gençlik ve Spor Bakanlığı'ba bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, 4-20 Ocak tarihleri arasında yapılan başvurulara ilişkin sonuçlar erişime açıldı. Sınava başvuru yapan adaylar, sözlü sınava hak kazanıp kazanamadığını merak ediyor. Peki, 2021 KYK 500 yurt yönetim memuru alımı mülakat ne zaman? İşte KYK memur alımı sonuçları sorgulama ekranı...
GALERİ DEVAM EDİYOR KYK MEMUR ALIMI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puanı esas alınarak cinsiyete göre her bir pozisyon için 04 – 20 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılan "Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli Alımı" başvuru sonuçları sonuc.gsb.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açıldı. Adaylar, sonuc.gsb.gov.tr internet adresinden sonuçlarını öğrenebilecek.
SONUÇLAR İÇİN TIKLAYIN... KYK MEMUR ALIMI MÜLAKAT NE ZAMAN?
KYK 500 yurt yönetim memuru alımı sonuçlarının ardından gözler mülakat tarihine çevrildi. Sözlü sınav yeri ve tarihlerine ilişkin duyuru, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Personel Genel Müdürlüğü internet sayfasında ayrıca yayımlanacak. Tarih belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.
KYK 500 MEMUR ALIM ŞARTLARI NELERDİR?
KYK'da memur olarak görevli çalışmak isteyenlerin taşıması gereken başvuru şartları şu şekilde:
* 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7'nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,