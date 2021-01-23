KYK memur alımı sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Gençlik ve Spor Bakanlığı'ba bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, 4-20 Ocak tarihleri arasında yapılan başvurulara ilişkin sonuçlar erişime açıldı. Sınava başvuru yapan adaylar, sözlü sınava hak kazanıp kazanamadığını merak ediyor. Peki, 2021 KYK 500 yurt yönetim memuru alımı mülakat ne zaman? İşte KYK memur alımı sonuçları sorgulama ekranı...