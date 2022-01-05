EKPSS tercih kılavuzu 2022: Engelli kamu personeli tercihleri ne zaman, nasıl yapılır? Kadro dağılımı ve şartlar...

EKPSS tercih kılavuzu 2022 için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Engelli memur adaylarının yakından takip ettiği EKPSS tercih süreci başladı. İlkokul/Ortaokul/İlköğretim, ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunlarına yönelik yapılacak atamalar için tercihler bugün itibariyle alınıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, EKPSS tercih kılavuzu 2022 ile engelli kamu personeli tercihleri ne zaman, nasıl yapılır? Kadro dağılımı ve şartlar nasıl olacak? İşte cevaplar...