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Haberler Galeri EKPSS tercih kılavuzu 2022: Engelli kamu personeli tercihleri ne zaman, nasıl yapılır? Kadro dağılımı ve şartlar...

EKPSS tercih kılavuzu 2022: Engelli kamu personeli tercihleri ne zaman, nasıl yapılır? Kadro dağılımı ve şartlar...

EKPSS tercih kılavuzu 2022 için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Engelli memur adaylarının yakından takip ettiği EKPSS tercih süreci başladı. İlkokul/Ortaokul/İlköğretim, ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunlarına yönelik yapılacak atamalar için tercihler bugün itibariyle alınıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, EKPSS tercih kılavuzu 2022 ile engelli kamu personeli tercihleri ne zaman, nasıl yapılır? Kadro dağılımı ve şartlar nasıl olacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.01.2022 12:37 Güncelleme Tarihi: 05.01.2022 12:37
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EKPSS tercih kılavuzu 2022: Engelli kamu personeli tercihleri ne zaman, nasıl yapılır? Kadro dağılımı ve şartlar...

EKPSS tercih işlemleri için heyecanlı bekleyiş sona erdi. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre 2022/EKPSS kura ile engelli kamu personeli yerleştirmeleri için tercihler 5 Ocak'ta başladı. Sürecin başlaması ile birlikte gözler tercih detaylarına çevrildi. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, EKPSS tercih kılavuzu 2022 ile engelli kamu personeli tercihleri ne zaman, nasıl yapılır? Kadro dağılımı ve şartlar nasıl olacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EKPSS tercih kılavuzu 2022: Engelli kamu personeli tercihleri ne zaman, nasıl yapılır? Kadro dağılımı ve şartlar...

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

2022 EKPSS tercihleri, 05-14 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar tercihlerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresini girerek yapabilecek. Aşağıdaki linke tıklayarak tercih sayfasına ulaşabilirsiniz.

EKPSS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYIN (ÖSYM AİS)

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EKPSS tercih kılavuzu 2022: Engelli kamu personeli tercihleri ne zaman, nasıl yapılır? Kadro dağılımı ve şartlar...

KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre, kadro dağılımı şu şekilde:

İLKOKUL/ORTAOKUL/İLKÖĞRETİM MEZUNU EKPSS 2022 KADRO DAĞILIMI

ORTAÖĞRETİM MEZUNU EKPSS 2022 KADRO DAĞILIMI

ÖN LİSANS MEZUNU EKPSS 2022 KADRO DAĞILIMI

LİSANS MEZUNU EKPSS 2022 KADRO DAĞILIMI

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EKPSS tercih kılavuzu 2022: Engelli kamu personeli tercihleri ne zaman, nasıl yapılır? Kadro dağılımı ve şartlar...

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlan edilen kadrolara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara tercihlerin son günü itibarıyla sahip olmaları gerekmektedir:

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EKPSS tercih kılavuzu 2022: Engelli kamu personeli tercihleri ne zaman, nasıl yapılır? Kadro dağılımı ve şartlar...

1) Türk vatandaşı olmak (5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28'inci maddesi gereğince Mavi Kart sahibi olup Mavi Kartlılar Kütüğüne kayıtlı adaylar bu kılavuzda yer alan kadrolara başvuramazlar.).

2) 18 yaşını tamamlamış olmak (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12'nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. Kazai rüşt kararının tercih işlemlerinin son günü itibariyle alınmış olması gerekmektedir.).

3) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.