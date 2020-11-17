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Kabine toplantısı son dakika: Okullar yeniden kapanacak mı, yüz yüze eğitim iptal mi? Okullarda eğitim online, uzaktan eğitim mi olacak?

Son dakika... Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni tedbirleri duyurdu. Yeni kısıtlamalar için alınacak karar merak ediliyordu. Vaka sayılarında yaşanana artış sonrasında çıkacak kararlar gündemin ilk sırasında yer alıyordu. Toplantıdan çıkan kararları haberimizde bulabileceksiniz. İşte, Okullar yeniden kapanacak mı, yüz yüze eğitim iptal mi? Okullarda eğitim online, uzaktan eğitim mi olacak?

Giriş Tarihi: 17.11.2020 19:58 Güncelleme Tarihi: 17.11.2020 20:02
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Kabine toplantısı son dakika: Okullar yeniden kapanacak mı, yüz yüze eğitim iptal mi? Okullarda eğitim online, uzaktan eğitim mi olacak?

Okullar yeniden kapanacak mı, yüz yüze eğitim iptal mi? Okullarda eğitim online, uzaktan eğitim mi olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Eğitim-öğretim yıl sonuna kadar online olarak sürecek. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında öğrenci ve veliler açıklamanın detaylarını yakından takip ediyor. Okullar yeniden kapanacak mı, yüz yüze eğitim iptal mi? Okullarda eğitim online, uzaktan eğitim mi olacak? İşte detaylar ahaber.com.tr'de...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kabine toplantısı son dakika: Okullar yeniden kapanacak mı, yüz yüze eğitim iptal mi? Okullarda eğitim online, uzaktan eğitim mi olacak?

OKULLAR YENİDEN KAPANACAK MI, YÜZ YÜZE EĞİTİM İPTAL Mİ?

Eğitim-öğretim yıl sonuna kadar online olarak sürecek.

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Kabine toplantısı son dakika: Okullar yeniden kapanacak mı, yüz yüze eğitim iptal mi? Okullarda eğitim online, uzaktan eğitim mi olacak?

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDA ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

KIBRIS

- Kapalı Maraş'ın bugüne kadar kapalı tutulması Kıbrıs Türk tarafının iyi niyetinin göstergesiydi.

- Kapalı Maraş'ın yollarını 15 günde asfaltladık.

- Kapalı Maraş'ın stratejik önemini kavramamış olanlar bu programa piknik gözüyle algıladı.

- Kıbrıs'ta 500 yataklı bir hastanenin inşasına başladık.

- Türkiye ile KKTC arasını bozmak isteyenlere en güzel cevabı verdik.

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Kabine toplantısı son dakika: Okullar yeniden kapanacak mı, yüz yüze eğitim iptal mi? Okullarda eğitim online, uzaktan eğitim mi olacak?

İZMİR DEPREMİ

- İzmir'de yaşanan deprem afet öncesi ve sonrası hazırlıklarımızı gözden geçirmemize neden oldu.

- İzmir depreminde iyi bir sınav verdik.

- Kızılay tüm imkanlarıyla İzmirlilerin yanındaydı

- İzmir depreminin 72.saatinde 8 binin üzerinde personel sahada faaliyet halindeydi

- Artık nerede bu devlet sesleri yükselmiyor

- İzmir'de 1750 konutu kendi yerinde yeniden inşa edeceğiz

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Kabine toplantısı son dakika: Okullar yeniden kapanacak mı, yüz yüze eğitim iptal mi? Okullarda eğitim online, uzaktan eğitim mi olacak?

EKONOMİ-GÜNDEM

- Türkiye'yi son 18 yılda tarihin en büyük kalkınma reformlarıyla tanıştırdık.

- Adaletin olmadığı yerde diğer şeyler birer zulüm aracına dönüşebilir.

- Adalet ancak hukuk düzeniyle sağlanabilir.

- Adalet kavramı yargıyla ilgili olmanın çok ötesindedir.

- Değişim gerçeğine sırtımızı dönersek milletimize karşı görevimizi yerine getiremeyiz.

- Yargının daha iyi işlemesi için ne gerekiyorsa yapacağız.

- Ekonomi alanında köklü reformlar yapmak istiyoruz.

- Ekonominin ruhu olan güven unsuru ile sıçrama yapma arzusundayız.

- İnsan hakları eylem planı taslağına son hali verilecek.

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