Okullar yeniden kapanacak mı, yüz yüze eğitim iptal mi? Okullarda eğitim online, uzaktan eğitim mi olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Eğitim-öğretim yıl sonuna kadar online olarak sürecek. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında öğrenci ve veliler açıklamanın detaylarını yakından takip ediyor. Okullar yeniden kapanacak mı, yüz yüze eğitim iptal mi? Okullarda eğitim online, uzaktan eğitim mi olacak? İşte detaylar ahaber.com.tr'de...