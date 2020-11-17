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Kabine toplantısı son dakika: Okullar yeniden kapanacak mı, yüz yüze eğitim iptal mi? Okullarda eğitim online, uzaktan eğitim mi olacak?
Son dakika... Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni tedbirleri duyurdu. Yeni kısıtlamalar için alınacak karar merak ediliyordu. Vaka sayılarında yaşanana artış sonrasında çıkacak kararlar gündemin ilk sırasında yer alıyordu. Toplantıdan çıkan kararları haberimizde bulabileceksiniz. İşte, Okullar yeniden kapanacak mı, yüz yüze eğitim iptal mi? Okullarda eğitim online, uzaktan eğitim mi olacak?
Giriş Tarihi: 17.11.2020 19:58 Güncelleme Tarihi: 17.11.2020 20:02
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