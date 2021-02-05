"Bu kez açık açık söyledi" Yasaklar ne zaman kalkıyor? Hafta içi ve sonu yasakları kalkacak mı? Bilim Kurulu üyesi...

Hafta içi ve sonu yasakları kalkacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aşılama uygulamasının başlaması ve alınan tedbirlerin etkisini göstermesi sonrasında vaka sayılarında düşüş yaşanıyor. Hal böyle olunca yasakların ne zaman kalkacağı merak ediliyor. Tüm yurtta uygulanan hafta içi ve sonu sokağa çıkma yasağının kalkacağı tarih için gözler Bilim Kurulu toplantısına çevrildi. ahaber.com.tr olarak detayları haberimizde derledik. İşte, yasaklar ne zaman kalkıyor? Hafta içi ve sonu yasakları kalkacak mı? Bilim Kurulu üyesi...