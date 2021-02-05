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05 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri "Bu kez açık açık söyledi" Yasaklar ne zaman kalkıyor? Hafta içi ve sonu yasakları kalkacak mı? Bilim Kurulu üyesi... "Bu kez açık açık söyledi" Yasaklar ne zaman kalkıyor? Hafta içi ve sonu yasakları kalkacak mı? Bilim Kurulu üyesi...
Hafta içi ve sonu yasakları kalkacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aşılama uygulamasının başlaması ve alınan tedbirlerin etkisini göstermesi sonrasında vaka sayılarında düşüş yaşanıyor. Hal böyle olunca yasakların ne zaman kalkacağı merak ediliyor. Tüm yurtta uygulanan hafta içi ve sonu sokağa çıkma yasağının kalkacağı tarih için gözler Bilim Kurulu toplantısına çevrildi. ahaber.com.tr olarak detayları haberimizde derledik. İşte, yasaklar ne zaman kalkıyor? Hafta içi ve sonu yasakları kalkacak mı? Bilim Kurulu üyesi...
Giriş Tarihi: 05.02.2021 17:30
Yasaklar ne zaman kalkıyor? Hafta içi ve sonu yasakları kalkacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs tedbirleri devam ederken, aşılama uygulamasının başlaması sonrasında vaka sayılarında belirgin düşüş yaşanıyor. Hal böyle olunca yasakların kalkacağı tarih gündemin ilk sırasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, koronavirüs salgını sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Tüm yurtta uygulanan kısıtlamalar sonrasında gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. İşte, yasaklar ne zaman kalkıyor? Hafta içi ve sonu yasakları kalkacak mı? Bilim Kurulu üyesi...
GALERİ DEVAM EDİYOR YASAKLAR NE ZAMAN KALKACAK?
Bilim Kurulu toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Toplantıda koronavirüs salgınında atılacak adımların konuşulması bekleniyor. Bilim Kurulu'nun kararları tavsiye niteliği taşıyor. Bu hafta yapılan kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan okulların yüz yüze eğitime geçiş süreci hakkında bilgi vermişti.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, koronavirüs salgını sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Kara, aşılamanın önemine vurgu yaparak "Planladığımız şekilde devam edebilirsek mart sonu, nisan gibi genel anlamda bir yüksek aşılamaya ulaşıp, toplum içerisinde kayıplarımızın azaldığı, hastane yükümüzün azaldığı bir dönemi görebiliriz.
Yaz aylarında genel bir rahatlamamız olabilir" dedi. Kara "Bu virüsün mevsimsel özellik kazanma ihtimalini, diğer ülkelerde de var olacağını düşündüğümüzde, önümüzdeki kış için tekrar bizim hazırlıklı olmamız gerektiği, belki o dönemde bir doz veya iki doz aşıyı özellikle riski olanların olması gerektiğini söylemek gerekecek" dedi.
OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ HAKKINDA AÇIKLAMA
Milli Eğitim Bakan Selçuk, "Köylerimizde, çocuklarımızın eğitiminin salgına bağlı olarak daha fazla aksamaması için köy okullarımızı tüm kademelerde 15 Şubat'ta yüz yüze ve tam zamanlı olarak açıyoruz." dedi.