Kabine toplantısı son dakika: Kafeler ne zaman kapanacak? Mekanlar yeniden kapanacak mı?

Kafeler ne zaman kapanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Normalleşme sürecinde yeniden açılan kafe, lokanta, restoran ve kahvehaneler için alınacak kararlar yakından takip ediliyor. Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte mekanların ne zaman kapanacağı gündeme geliyor. Kabine toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan, mekanlar için uygulanacak yeni tedbirleri duyurdu. İşte, kafeler ne zaman kapanacak? Mekanlar yeniden kapanacak mı?