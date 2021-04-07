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07 Nisan 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Kabine toplantısı son dakika: Kafeler ne zaman kapanacak? Mekanlar yeniden kapanacak mı? Kabine toplantısı son dakika: Kafeler ne zaman kapanacak? Mekanlar yeniden kapanacak mı?
Kafeler ne zaman kapanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Normalleşme sürecinde yeniden açılan kafe, lokanta, restoran ve kahvehaneler için alınacak kararlar yakından takip ediliyor. Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte mekanların ne zaman kapanacağı gündeme geliyor. Kabine toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan, mekanlar için uygulanacak yeni tedbirleri duyurdu. İşte, kafeler ne zaman kapanacak? Mekanlar yeniden kapanacak mı?
Giriş Tarihi: 07.04.2021 21:03
Kafeler ne zaman kapanacak? Mekanlar yeniden kapanacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında kafe ve restoranlar için alınacak kararlar yakından takip ediliyor. Kabine toplantısı sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan tüm detayları canlı yayında açıkladı. Ramazan ayının ayının yaklaşması nedeniyle konu yeniden gündeme geliyor. İşte, kafeler ne zaman kapanacak? Mekanlar yeniden kapanacak mı?
GALERİ DEVAM EDİYOR RESTORAN VE KAFELER NE ZAMAN KAPANACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın %50 kapasite şekilde çalışabilecektir. Ancak Ramazan boyunca lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandıracak." ifadesini kullandı.
Yeni tedbirler kapsamında yüksek riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma yasaklarına cumartesi günü yeniden eklenirken, Ramazan ayı boyunca restoranlar yalnızca paket servis hizmeti verebilecek.
Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre; 2021 yılında 13 Nisan'da başlayacak ve 12 Mayıs'ta son bulacak. 13 Mayıs'ta ise Ramazan Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek.Bu zaman dilimi içinde, kafelerin sadece paket servis olarak hizmet vermesi bekleniyor.
RAMAZAN AYI TEDBİRLERİ NELER?
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bu mübarek ay boyunca ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız. Sadece ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandırılacaktır." dedi.