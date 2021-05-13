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Adana'da İsrail zulmü protesto edildi! ABD Konsolosluğu önüne kanlı oyuncak bebek bırakıldı
Adana'daki ABD Konsolosluğu önünde, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Filistin'e yönelik saldırılarına yönelik protesto gösterisi düzenlendi. Göstericiler, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli çocukları temsilen konsolosluk önüne kefene sarılmış kanlı oyuncak bebek bıraktılar.
Giriş Tarihi: 13.05.2021 17:02Güncelleme Tarihi: 13.05.2021 17:02