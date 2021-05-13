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Haberler Galeri Adana'da İsrail zulmü protesto edildi! ABD Konsolosluğu önüne kanlı oyuncak bebek bırakıldı

Adana'da İsrail zulmü protesto edildi! ABD Konsolosluğu önüne kanlı oyuncak bebek bırakıldı

Adana'daki ABD Konsolosluğu önünde, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Filistin'e yönelik saldırılarına yönelik protesto gösterisi düzenlendi. Göstericiler, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli çocukları temsilen konsolosluk önüne kefene sarılmış kanlı oyuncak bebek bıraktılar.

Giriş Tarihi: 13.05.2021 17:02 Güncelleme Tarihi: 13.05.2021 17:02
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Adana'da İsrail zulmü protesto edildi! ABD Konsolosluğu önüne kanlı oyuncak bebek bırakıldı

İsrail güvenlik güçlerinin, Filistinli sivillere yönelik Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te düzenlediği hava saldırılarında aralarında çocukların da bulunduğu onlarca sivil hayatını kaybetti, yüzlercesi de yaralandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Adana'da İsrail zulmü protesto edildi! ABD Konsolosluğu önüne kanlı oyuncak bebek bırakıldı

İsrail'in saldırılarını kınamak için Adana ABD Konsolosluğu önünde toplanan bir grup, ellerinde ABD karşıtı dövizlerle Filistin lehinde slogan attı.

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Adana'da İsrail zulmü protesto edildi! ABD Konsolosluğu önüne kanlı oyuncak bebek bırakıldı

Grup adına konuşan Fevziye Şenoğlu, İsrail'in saldırılarını kınadı. Daha sonra grup, ABD Konsolosluğu önüne kanlı oyuncak bebekler bıraktı.

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Adana'da İsrail zulmü protesto edildi! ABD Konsolosluğu önüne kanlı oyuncak bebek bırakıldı
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Adana'da İsrail zulmü protesto edildi! ABD Konsolosluğu önüne kanlı oyuncak bebek bırakıldı