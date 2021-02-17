Hangi illerde kısıtlamalar kalkacak, açıklandı mı? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı yasakları kalktı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aşılama uygulamasının başlaması ve alınan tedbirlerin etkisini göstermesi sonrasında gözler bugün düzenlenecek Kabine toplantısına çevrildi. Salgının başladığı dönemden itibaren uygulanan kısıtlamalar sürüyor. Hafta içi ve hafta sonu olmak üzere sokağa çıkma kısıtllaması uygulanmaya devam ediyor. Tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, hangi illerde kısıtlamalar kalkacak, açıklandı mı? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı yasakları...