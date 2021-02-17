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17 Şubat 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Kabine toplantısı kararları: Hangi illerde kısıtlamalar kalkacak, açıklandı mı? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı yasakları... Kabine toplantısı kararları: Hangi illerde kısıtlamalar kalkacak, açıklandı mı? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı yasakları...
Hangi illerde kısıtlamalar kalkacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yasaklar hakkında son dakika gelişmeleri gündemindeki sıcaklığını koruyor. Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak Kabine toplantısı sonrasında alınacak kararlar yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanmaya devam ediyor. Ayrıca 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için ekstra yasaklar uygulanmaya başladı. İşte, hangi illerde kısıtlamalar kalkacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı yasakları...
Giriş Tarihi: 17.02.2021 16:49 Güncelleme Tarihi: 17.02.2021 16:49
Hangi illerde kısıtlamalar kalkacak, açıklandı mı? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı yasakları kalktı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aşılama uygulamasının başlaması ve alınan tedbirlerin etkisini göstermesi sonrasında gözler bugün düzenlenecek Kabine toplantısına çevrildi. Salgının başladığı dönemden itibaren uygulanan kısıtlamalar sürüyor. Hafta içi ve hafta sonu olmak üzere sokağa çıkma kısıtllaması uygulanmaya devam ediyor. Tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, hangi illerde kısıtlamalar kalkacak, açıklandı mı? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı yasakları...
GALERİ DEVAM EDİYOR HANGİ İLLERDE KISITLAMALAR KALKACAK, AÇIKLANDI MI? 65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI YASAKLARI...
Yasakların biteceği tarih gündemde araştırılan konular arasında bulunuyor. Yasakların kalkacağı tarih ile ilgili henüz net bir tarih açıklanmadı. Bugün kabine toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantıda tedbirlerle ilgili yeni kararlar alınırsa son dakika gelişmeleri haberde yer alacak.
KAFE VE RESTORANLAR İÇİN 30-45-50 KURALI
Uzun süredir kapalı olan kafe ve restoranların mart ortasından itibaren belli kurallarla açılması planlanıyor. Ancak buralar maskelerin indiği ve bulaşın en fazla arttığı yerler olduğu için zamanlamanın iyi yapılması, kuralların da sert ve net konulması bekleniyor. Planlanan düzenlemede 30-45-50 düzenlemesi öne çıkıyor.
Kabine gündemine dair edinilen son dakika bilgisine göre bu kapsamda, kafe ve restoranlara HES kodu ile giriş yapılabilecek. İç ve dış mekânların kullanımı farklı olacak. İç mekânda kapasitenin en fazla yüzde 30'u (10 masa varsa 3 tanesi hizmete açık olacak), dış mekânlarda yüzde 50'si (10 masa varsa 5 tanesi) hizmete açılacak. Bulaşın olmaması için müşterilere oturma sınırlaması getirilmesi planlanıyor. Bu sürenin de 45 dakika olabileceği belirtiliyor.
OKULLARIN AÇILMASI VE YÜZ YÜZE EĞİTİM
Mart itibarıyla önce ilköğretim, arkasından da orta öğretim kurumlarının hibrit model ile eğitime başlaması hedefleniyor. Gidişe göre bu sürelerin değiştirilebileceği, yaza da sarkıtılabileceği belirtiliyor.