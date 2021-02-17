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17 Şubat 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Kabine toplantısı son dakika: Kademeli normalleşme ne zaman başlıyor? 1 Mart'ta yasaklar kalkacak mı? İşte takvim... Kabine toplantısı son dakika: Kademeli normalleşme ne zaman başlıyor? 1 Mart'ta yasaklar kalkacak mı? İşte takvim...
Kademeli normalleşme ne zaman başlıyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan açıklamalarda bulundu. Yasakların kalkıp kalkmayacağına yönelik açıklamalar milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip edildi. Başkan Erdoğan, yeni normalleşme için tarihi verdi. İşte, Kademeli normalleşme ne zaman başlıyor? 1 Mart'ta yasaklar kalkacak mı? İşte takvim...
Giriş Tarihi: 17.02.2021 20:17
Kademeli normalleşme ne zaman başlıyor? 1 Mart'ta yasaklar kalkacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği Kabine toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan açıklamalarda bulundu. Koronavirüs salgını sürecinde yurt genelinde uygulanan kısıtlamaların kalkacağı tarih merak ediliyordu. Başkan Erdoğan merak edilen konular ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte, kademeli normalleşme ne zaman başlıyor? 1 Mart'ta yasaklar kalkacak mı? İşte takvim...
GALERİ DEVAM EDİYOR YÜZ YÜZE EĞİTİM
Salgının seyrine göre normalleşme adımlarımızı atıyoruz. Okullarımızda kademeli olarak yüz yüze eğitime geçişin müjdesini paylaştık. Yoğun kar yağışı sebebiyle bazı illerimizde ertelenmiş olsa da belirlenen kriter ve takvimlere göre bu süreç devam edecektir.
Salgının dünya, ülkemiz, şehirlerimiz bazında seyrini ayrıntılı olarak değerlendirdik. Kimi şehirlerimizde iyi bir fotoğraf çıkarken kimi şehirlerde sıkıntının ciddi düzeylerde olduğunu gördük. Devlet ve millet olarak elele vererek tedbirlere uyarak bu müsibetin üstesinden geleceğiz.
YERLİ AŞI
Şu anda 5,5 milyonun üzerinde aşılama kampanyasını tamamladık. Neredeyse bunun dünyada benzeri yok. Bu işi başaran Türkiye olduk. 1. aşı gruplarının kapsamı genişletilirken ikinci aşı sürecine başlandı. İlk etapta ihtiyaç duyacağımız aşılarla ilgili gereken bağlantılarını yaptık, tedariklerini parça parça gerçekleştiriyoruz.
Yerli aşıyı yakından takip ediyoruz. Mart aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz ve inşallah gerçekten yüksek rakamları göreceğimiz bir ay olacaktır. İllerimizi Sağlık Bakanlığımızın kriterlerine göre dört gruba ayırarak Mart ayı başı itibariyle kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz.