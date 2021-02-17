Kabine toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bugün Başkan Erdoğan liderliğinde düzenlenen Kabine toplantısından çıkacak kararlar merak ediliyor. Toplantıda corona virüs tedbirleri, kafe ve restoranların durumu, sokağa çıkma kısıtlamaları, yeni Anayasa ve Gara Operasyonu konularının ele alınması bekleniyor. Toplantı sonrasında Başkan Erdoğan canlı yayında açıklamalarda bulunacak. İşte, Kabine toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? Detaylar...