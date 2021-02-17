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17 Şubat 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Gözler orada: Kabine toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? Detaylar... Gözler orada: Kabine toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? Detaylar...
Kabine toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sürecinde kısıtlamalar uygulanmaya devam ediyor. Son dönemde başlayan aşılama uygulaması ve tedbirlerin etkisini göstermesi sonrasında yasakların kısmi olarak kaldırılması gündeme geliyor. Başkan Erdoğan liderliğinde Kabine toplantısı sonrasında çıkacak kararlar merak ediliyor. İşte, Kabine toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek?
Giriş Tarihi: 17.02.2021 17:34
Kabine toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bugün Başkan Erdoğan liderliğinde düzenlenen Kabine toplantısından çıkacak kararlar merak ediliyor. Toplantıda corona virüs tedbirleri, kafe ve restoranların durumu, sokağa çıkma kısıtlamaları, yeni Anayasa ve Gara Operasyonu konularının ele alınması bekleniyor. Toplantı sonrasında Başkan Erdoğan canlı yayında açıklamalarda bulunacak. İşte, Kabine toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? Detaylar...
GALERİ DEVAM EDİYOR KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kabine toplantısı 17 Şubat Çarşamba günü yapılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 13.30'da AK Parti Ankara 7. Olağan İl Kongresi'ne ve Ordu - Şanlıurfa il kongrelerine canlı bağlantı ile katılacak. Erdoğan, saat 14.30'da Azerbaycan Başsavcısı Kamran Aliyev'i Kabul edecek. Erdoğan, saat 15.30'da Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.
GEÇEN HAFTA KABİNE TOPLANTISININ SONUÇLARI
Geçen hafta eğitim öğretime yönelik Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısıtlamalara değindi. Erdoğan, toplantıda yeni tip korona virüs (COVID-19) salgınıyla ilgili değerlendirmeleri ayrıntılı bir şekilde yaptıklarını belirtti.
Açıklamalarında "Köy okullarında 15 Şubat'ta eğitim öğretimin başlamasını kararlaştırdık" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:
Erdoğan, köy okullarının 15 Şubat'ta eğitim öğretimin başlayacağını belirterek, "8 ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel eğitim okullarındaki eğitim-öğretimin 1 Mart'ta başlaması için hazırlıklara başlanacak. Okulların açıldığı köylerde vaka artışı yaşanması halinde eğitim öğretime yeniden ara verilebilecek." dedi.
"Vaka sayılarındaki iyileşmeye paralel olarak 1 Mart'tan itibaren il bazında eğitim öğretimin kademeli başlaması için çalışmalar yürütülecek. Vakaların belirli sayısının altına düşmesiyle esnafımıza yönelik kısıtlamaların kademeli gevşetilmesi takvimini başlatmayı planlıyoruz" açıklamasında bulundu.