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Osmangazi Köprüsü'nde geçiş rekoru kırıldı! "Devlet zarar etti" diye algı yapan kronik muhalifler çok üzgün
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Osmangazi Köprüsü ve İzmir-İstanbul Otoyolu'nda geçiş rekoru kırıldığını bildirdi. Bakan Karaismailoğlu yaptığı açıklamada "Osmangazi Köprüsü'nün temmuz ayı 25 gün ortalaması günlük 46 bin 785 araç, garantiyi karşılama oranı yüzde 117 oldu" dedi.
Giriş Tarihi: 27.07.2021 17:07Güncelleme Tarihi: 27.07.2021 17:20