Osmangazi Köprüsü'nde geçiş rekoru kırıldı! "Devlet zarar etti" diye algı yapan kronik muhalifler çok üzgün

Bakan Karaismailoğlu'nun mesajında yer verdiği infografikteki bilgilere göre, 24 Temmuz'da otoyolda geçiş rekoru kırıldı. İzmir-İstanbul Otoyolu'nun birinci kesimi için eşdeğer araç geçişi 98 bin 659, garanti karşılama oranı yüzde 247, ikinci kesimi için eşdeğer araç geçişi 35 bin 530, garanti karşılama oranı yüzde 102, üçüncü kesimi için eşdeğer araç geçişi 74 bin 40, garanti karşılama oranı yüzde 436, dördüncü kesiminde ise eşdeğer araç geçişi 14 bin 233, garanti karşılama oranı yüzde 62 oldu.