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Kabine toplantısı son dakika: Hafta içi ve hafta sonu yasakları hangi illerde kalkacak? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı...
Hafta içi ve hafta sonu yasakları hangi illerde kalkacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Gerçekleştirilen son kabine toplantısı sonrası alınan kısmi kapanma kararı ile brilikte, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi, saat kaçta başlıyor soruları yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ramazan ayının ilk iki haftasında uygulanacak olan kısmi kapanmanın detaylarınıı duyurdu. İşte, hafta içi ve hafta sonu yasakları hangi illerde kalkacak? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı...
Giriş Tarihi: 18.04.2021 21:25
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