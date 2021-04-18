Kabine toplantısı son dakika: Hafta içi ve hafta sonu yasakları hangi illerde kalkacak? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı...

Hafta içi ve hafta sonu yasakları hangi illerde kalkacak? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı yasakları ne zaman kalkar? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri ile ilgili kabine toplantısında alınana kararlar ve kısmi kapanmanın detayları, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile kamuoyu ile paylaşıldı. Geçtiğimiz aylarda 21.00'dan itibaren başlayan hafta içi sokağa çıkma yasağı saati 19.00'a alındı. İşte, hafta içi ve hafta sonu yasakları hangi illerde kalkacak? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı...