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Haberler Galeri Bekçi alımı için tarih açıklaması... Bekçi alımı ne zaman, hangi illerde olacak? 2021 bekçi alımı olacak mı?

Bekçi alımı için tarih açıklaması... Bekçi alımı ne zaman, hangi illerde olacak? 2021 bekçi alımı olacak mı?

Bekçi alımı ne zaman, hangi illerde olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bekçi olabilme hayali kuran vatandaşlar, 2021 yılında alım olup olmayacağını merak ediyor. Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen bekçi alımları için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Bekçi alımı için detayları yazımızda ele aldık. İşte, bekçi alımı ne zaman, hangi illerde olacak? 2021 bekçi alımı olacak mı?

Giriş Tarihi: 18.04.2021 16:24 Güncelleme Tarihi: 18.04.2021 16:24
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Bekçi alımı için tarih açıklaması... Bekçi alımı ne zaman, hangi illerde olacak? 2021 bekçi alımı olacak mı?

Bekçi alımı ne zaman, hangi illerde olacak? 2021 bekçi alımı olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Binlerce bekçi adayı gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği son zamanların en çok dikkat çeken meslekleri arasında yer alıyor. Polis Akademis tarafından gelecek açıklamalar adaylar tarafından yakından takip ediliyor. İşte, bekçi alımı ne zaman, hangi illerde olacak? 2021 bekçi alımı olacak mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bekçi alımı için tarih açıklaması... Bekçi alımı ne zaman, hangi illerde olacak? 2021 bekçi alımı olacak mı?

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN, HANGİ İLLERE YAPILACAK?

2021 yılı içerisinde bekçi alımı yapılıp yapılmayacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Bu kapsamda alım yapılacak iller ve başvuru tarihleri de henüz belli değil. Polis Akademisi tarafından resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Bekçi alımı için tarih açıklaması... Bekçi alımı ne zaman, hangi illerde olacak? 2021 bekçi alımı olacak mı?

2021 BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Bu sene gerçekleştirilmesi beklenen bekçi alımlarında başvuru şartları şu şekilde olacak:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

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Bekçi alımı için tarih açıklaması... Bekçi alımı ne zaman, hangi illerde olacak? 2021 bekçi alımı olacak mı?

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı İLÇE sınırları içerisinde EN AZ BİR YILDIR ikamet ediyor olmak,

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

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Bekçi alımı için tarih açıklaması... Bekçi alımı ne zaman, hangi illerde olacak? 2021 bekçi alımı olacak mı?

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18/03/2001 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18/03/1989 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,