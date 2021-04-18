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Bekçi alımı için tarih açıklaması... Bekçi alımı ne zaman, hangi illerde olacak? 2021 bekçi alımı olacak mı?
Bekçi alımı ne zaman, hangi illerde olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bekçi olabilme hayali kuran vatandaşlar, 2021 yılında alım olup olmayacağını merak ediyor. Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen bekçi alımları için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Bekçi alımı için detayları yazımızda ele aldık. İşte, bekçi alımı ne zaman, hangi illerde olacak? 2021 bekçi alımı olacak mı?
Giriş Tarihi: 18.04.2021 16:24 Güncelleme Tarihi: 18.04.2021 16:24
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