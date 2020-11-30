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30 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri esinav.ataaof.edu.tr: ATA AÖF online sınav nasıl girilir? 2020-2021 ATA AÖF vize sınavları ne zaman? Sınav süresi... esinav.ataaof.edu.tr: ATA AÖF online sınav nasıl girilir? 2020-2021 ATA AÖF vize sınavları ne zaman? Sınav süresi... ATA AÖF vize sınavları başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle ATA AÖF vize sınavlarının online yapılacağı açıklanmıştı. Sınavlara hazırlıklarını tamamlayan öğrenciler bugünden itibaren online sınavlara katılabilecekler. Sınavlar hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, ATA AÖF online sınav nasıl girilir? 2020-2021 ATA AÖF vize sınavları ne zaman? Sınav süresi ne kadar, kaç dakika? İşte merak edilen soruların yanıtı... Giriş Tarihi: 30.11.2020 11:42 Güncelleme Tarihi: 30.11.2020 11:58
ATA AÖF online sınav giriş nasıl yapılır? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde eğitimini sürdüren öğrenciler heyecanla sınav tarihini bekliyordu. Yayımlanan takvime göre, güz dönemi vize sınavı 30 Kasım itibarıyla başlıyor. Öğrenciler sınav tarihleri içinde 08.00 ile 20.30 saatleri arasında sınava katılabilecekler. Sınav ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, esinav.ataaof.edu.tr ile ATA AÖF online sınav nasıl girilir? 2020-2021 ATA AÖF vize sınavları ne zaman? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR ATA AÖF VİZE SINAVI NE ZAMAN?
ATA AÖF güz dönemi vize sınavı online yapılacak. Sınavlar, 30 Kasım - 11 Aralık 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
ATA AÖF ONLİNE SINAVA GİRİŞ NASIL YAPILIR?
Sınav sistemine https://esinav.ataaof.edu.tr/ sayfası üzerinden erişim sağlanabilecek. Öğrencilerin bu tarihler aralığında, hangi gün hangi derslerin sınavına girebileceklerini gösteren detaylı sınav programına AT AÖF'ün web sayfasında ulaşılabiliyor.
Her bir ders için 20 sorudan oluşan sınavın oturum süresi 30 dakikadır. Sınav ekranında yer alan sayaçtan kalan sınav sürenizi takip edebilirsiniz. Sınavı başlattıktan sonra 30 dakikalık süreniz başlar ve herhangi bir nedenden dolayı sınavdan çıksanız dahi 30 dakikalık sınav süresi azalmaya devam eder. Bu süre içerisinde "SINAVI BİTİR" butonuna tıklamazsanız, 30 dakika tamamlandığında seçili cevaplarınız sisteme otomatik olarak gönderilir ve sınav oturumunuz sonlandırılır. Sınav ekranında önceki sorulara ve boş bıraktığınız sorulara tekrar geri gitmek engellenmiştir. Bir soruyu cevapladıktan ya da "boş bırak" seçeneğini işaretledikten sonra "Sonraki" butonunu kullanarak bir sonraki soruya geçiş yapabilirsiniz.
İnternetin kesilmesi durumunda "İnternet bağlantınızda sorun yaşanmaktadır. Sınava devam edebilmek için lütfen internet bağlantınızı kontrol ediniz." uyarısı verilir ve soru ilerlemesi durdurulur. Böyle bir durumda internet bağlantınızı kontrol ederek veya internet bağlantısı olan bir cihazdan giriş yaparak sınava kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.
Sınav esnasında, her sayfada bir soru ve o soruya ait cevap şıkları ("boş bırak" seçeneği dâhil) gösterilecektir. Bir soru görüldükten sonra, doğru olduğunu düşündüğünüz şıkkı ya da "boş bırak" seçeneğini işaretleyerek diğer soruya geçebilirsiniz. İşaretleme yapılmadan bir sonraki soruya geçilemeyecektir. Her bir öğrencinin karşısına çıkacak olan soru dizilimi ve cevap şıkları farklı olacaktır.