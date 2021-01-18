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Haberler Galeri İstanbul Havalimanı kapalı mı | Açıklama geldi: Uçuşlar kar yağışına rağmen sürüyor! Cumhuriyet'in yüz kızartan yalanı ortaya çıktı

İstanbul Havalimanı kapalı mı | Açıklama geldi: Uçuşlar kar yağışına rağmen sürüyor! Cumhuriyet'in yüz kızartan yalanı ortaya çıktı

Son dakika: İstanbul Havalimanı kapalı mı | Cumhuriyet gazetesi, vatandaşlar adına yapılan bütün hizmetleri sabote etmek için yalanda sınır tanımıyor. Gazete yoğun kar yağışı nedeniyle uçakların İstanbul Havalimanı'na iniş yapamadığını iddia etti. Cumhuriyet'in bu skandal iddialarına yanıt gecikmedi. İGA yaptığı açıklamada 3 gündür kar yağışının etkisi altında olan İstanbul Havalimanı'nda tüm pistlerin açık olduğunu, uçuş operasyonlarının aksamaması için karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü bildirdi.

Giriş Tarihi: 18.01.2021 15:49 Güncelleme Tarihi: 18.01.2021 16:02
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İstanbul Havalimanı kapalı mı | Açıklama geldi: Uçuşlar kar yağışına rağmen sürüyor! Cumhuriyet'in yüz kızartan yalanı ortaya çıktı

İftira ve yalanların gazetesi CHP yandaşı Cumhuriyet gazetesi, İstanbul Havalimanı hakkında bir yalan habere daha imza attı. Avrupa'nın en büyükleri arasında olan İstanbul Havalimanı'nı her fırsatta kötülemeye çalışan Cumhuriyet gazetesi bu sefer de kar yağışı nedeniyle uçakların piste iniş yapamadığını iddia etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İstanbul Havalimanı kapalı mı | Açıklama geldi: Uçuşlar kar yağışına rağmen sürüyor! Cumhuriyet'in yüz kızartan yalanı ortaya çıktı

CUMHURİYET'TEN YÜZ KIZARTAN YALAN
Algı operasyonlarının bir numaralı adresi olan Cumhuriyet gazetesinin "İstanbul'un kuzeyinde yer alan havalimanı civarında kar yağışının şiddetini artırmasıyla birlikte uçaklar havada uzun süre tur atmak zorunda kaldı" ifadelerini kullanarak yaptığı haberin yalan olduğu kısa sürede anlaşıldı.

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İstanbul Havalimanı kapalı mı | Açıklama geldi: Uçuşlar kar yağışına rağmen sürüyor! Cumhuriyet'in yüz kızartan yalanı ortaya çıktı

AÇIKLAMA GELDİ: TÜM PİSTLER AÇIK
İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş'den yapılan açıklamada, kötü hava koşullarının uçuş trafiğini etkilememesi, yolcuların rahat ve güvenli seyahat edebilmelerini sağlamak amacıyla çalışmaların sürdürüldüğü ve tüm pistlerin açık olduğu belirtildi.

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İstanbul Havalimanı kapalı mı | Açıklama geldi: Uçuşlar kar yağışına rağmen sürüyor! Cumhuriyet'in yüz kızartan yalanı ortaya çıktı

DEV EKİP GÖREV BAŞINDA
Açıklamada, apron, pist ve taksi yolları başta olmak üzere, gerekli tedbirlerin alındığı İstanbul Havalimanı'nda, 300 kişiden oluşan kar mücadele ekibinin toplam 130 araç ve ekipmanla dün geceden bu yana yoğun bir çalışma gerçekleştirdiği kaydedildi.

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İstanbul Havalimanı kapalı mı | Açıklama geldi: Uçuşlar kar yağışına rağmen sürüyor! Cumhuriyet'in yüz kızartan yalanı ortaya çıktı