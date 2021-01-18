İstanbul Havalimanı kapalı mı | Açıklama geldi: Uçuşlar kar yağışına rağmen sürüyor! Cumhuriyet'in yüz kızartan yalanı ortaya çıktı

Son dakika: İstanbul Havalimanı kapalı mı | Cumhuriyet gazetesi, vatandaşlar adına yapılan bütün hizmetleri sabote etmek için yalanda sınır tanımıyor. Gazete yoğun kar yağışı nedeniyle uçakların İstanbul Havalimanı'na iniş yapamadığını iddia etti. Cumhuriyet'in bu skandal iddialarına yanıt gecikmedi. İGA yaptığı açıklamada 3 gündür kar yağışının etkisi altında olan İstanbul Havalimanı'nda tüm pistlerin açık olduğunu, uçuş operasyonlarının aksamaması için karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü bildirdi.