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Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Tam kapanma uzatılacak mı? Sokağa çıkma yasağı 24 Mayıs'a mı uzatıldı?
Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında alınan karar ile 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına karar verilmişti. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile kısıtılama hakkında detaylar belirlenmişti. Günlük vaka sayılarında düşüş yaşanması sonrasında alınacak kararlar merak ediliyor. İşte, tam kapanma uzatılacak mı? Sokağa çıkma yasağı 24 Mayıs'a mı uzatıldı?
Giriş Tarihi: 06.05.2021 17:36 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021 17:36
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