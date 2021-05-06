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Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Tam kapanma uzatılacak mı? Sokağa çıkma yasağı 24 Mayıs'a mı uzatıldı?

Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında alınan karar ile 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına karar verilmişti. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile kısıtılama hakkında detaylar belirlenmişti. Günlük vaka sayılarında düşüş yaşanması sonrasında alınacak kararlar merak ediliyor. İşte, tam kapanma uzatılacak mı? Sokağa çıkma yasağı 24 Mayıs'a mı uzatıldı?

Giriş Tarihi: 06.05.2021 17:36 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021 17:36
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Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Tam kapanma uzatılacak mı? Sokağa çıkma yasağı 24 Mayıs'a mı uzatıldı?

Tam kapanma uzatılacak mı? Sokağa çıkma yasağı 24 Mayıs'a mı uzatıldı? Sorularının cevapları araştırılan konuları araştırılan konular arasında yer alıyor. 17 günlük kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 17 Mayıs tarihinde sona erecek. Vatandaşlar normelleşme takvimi için gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. . Aynı zamanda 19 Mayıs'ın resmi tatil olması nedeniyle bu tarihte yasak olup olmayacağı da gelecek resmi açıklamalar doğrultusunda belli olacak. İşte, Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Tam kapanma uzatılacak mı? Sokağa çıkma yasağı 24 Mayıs'a mı uzatıldı?

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Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Tam kapanma uzatılacak mı? Sokağa çıkma yasağı 24 Mayıs'a mı uzatıldı?

TAM KAPANMA BİR HAFTA DAHA UZAYACAK MI?

Merak edilen sorunun yanıtı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan geldi.

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Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Tam kapanma uzatılacak mı? Sokağa çıkma yasağı 24 Mayıs'a mı uzatıldı?

İŞTE FUAT OKTAY'IN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR:

"Kapanma süreci net ve şeffaf yürttüğümüz bir süreç. Sağlık Bakanlığımız günlük verileri sürekli paylaşıyor. Salgın dönemini tam kapanmaya girmeden yönetmeye çalıştık. Ekonomik ve sosyal boyutu olduğu için tüm çarkları yürütmeye çalıştık.

Ramazan'dan önce pik yaşadık. Yoğun bir dönem yaşadık. Bir ilk yarı kapanma ile bazı tedbirler almıştık. Azaltmayı gerçekleştirebilirsek yaz sezonuna girersek çok daha avantajlı şekilde girelim diye tedbirlere başvurmuştuk. Tam kapanmanın gerekli olduğunu gösterdi veriler.

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Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Tam kapanma uzatılacak mı? Sokağa çıkma yasağı 24 Mayıs'a mı uzatıldı?

KAPANMA 19 MAYIS'A UZAR MI?

Şu anda böyle bir şey gündemimizde yok. Kabinede değerlendirilir, sonrasında nihai karar verilir. Kamu ile de paylaşılır bu. Şu anda böyle bir uzatma gündemimizde yok.

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Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Tam kapanma uzatılacak mı? Sokağa çıkma yasağı 24 Mayıs'a mı uzatıldı?

DESTEK ELEŞTİRİLERİNE YANIT

Fuat Oktay, muhalefetten gelen pandemi desteklerinin yetersiz olduğu eleştirilerine de yanıt verdi:

"Esnafa yaptığımız hibe ödemeleri var. KDV indirimleri var. Stopaj indirimleri var. Çok farklı kısa çalışma ödeneklerimiz var. İşten fesih hakkının kaldırılması var. Böyle bir dönemde kimse çalışanını işten çıkaramaz. 130 milyara yakın kredi ertelemeleri var. Herhalde bunları destekten görmüyorlar."