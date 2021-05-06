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Haberler Galeri MSB sözleşmeli er başvuru sonuçları sorgulama: 2021 2. dönem MSB KKK sözleşmeli er mülakatları ne zaman?

MSB sözleşmeli er başvuru sonuçları sorgulama: 2021 2. dönem MSB KKK sözleşmeli er mülakatları ne zaman?

Sözleşmeli er başvuru sonuçları açıklandı. 2021 2. dönem sözleşmeli er temini için başvuru yapan adaylar heyecan içinde sonuçları araştırıyor. Başvuru sonucuna göre, seçim aşamasına katılmaya hak kazanan adaylar belirlendi. Seçim aşaması faaliyetleri; evrak kabul, Fiziki Değerlendirme (Boy ve kilo oranlarının kontrolü), fiziki yeterlilik testi; birinci grup adaylar için mekik, şınav ve hedef koşusu (400 metre), ikinci grup adaylar için mekik, şınav ve düz koşu (400 metre), mülakat ve hastane sevk aşamalarından oluşuyor.

Giriş Tarihi: 06.05.2021 13:02 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021 13:02
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MSB sözleşmeli er başvuru sonuçları sorgulama: 2021 2. dönem MSB KKK sözleşmeli er mülakatları ne zaman?

MSB sözleşmeli er başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 2021 2. dönem sözleşmeli er temini duyurusu yayımlandı. Yapılan açıklamaya göre, ikinci döneme ilişkin ön başvuru sonuçları açıklandı. Bu gelişmelerin ardından gözler seçim aşaması faaliyetlerine çevrildi. Peki, MSB sözleşmeli er başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2021 2. dönem MSB KKK sözleşmeli er mülakatları ne zaman? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MSB sözleşmeli er başvuru sonuçları sorgulama: 2021 2. dönem MSB KKK sözleşmeli er mülakatları ne zaman?

MSB SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Ön başvuru sonuçları MSB'nin resmi internet sitesi üzerinde açıklandı. Adaylar T.C. kimlik numaralarını girerek başvuru sonuçlarını öğrenebilecekler.

2021/2 SÖZLEŞMELİ ER SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN...

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MSB sözleşmeli er başvuru sonuçları sorgulama: 2021 2. dönem MSB KKK sözleşmeli er mülakatları ne zaman?

MSB SÖZLEŞMELİ ER SEÇİM MÜLAKATLARI NE ZAMAN?

Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er temini faaliyeti;

18 Mayıs-04 Haziran 2021 tarihleri arasında Personel Temin Dairesi Başkanlığı Cebeci/ANKARA yerleşkesinde,
31 Mayıs-17 Haziran 2021 tarihleri arasında MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA yerleşkesinde gerçekleştirilecek.

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MSB sözleşmeli er başvuru sonuçları sorgulama: 2021 2. dönem MSB KKK sözleşmeli er mülakatları ne zaman?

GRUPLAR HALİNDE ÇAĞRILACAK

Seçim aşamasına planlanan adaylar gruplar halinde sınavlara çağrılacak. Buna göre;

Birinci grup adaylar; 18 Mayıs-04 Haziran 2021 tarihleri arasında sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte sınavlara girecek.

İkinci grup adaylar; 31 Mayıs-17 Haziran 2021 tarihleri arasında sınavlara girecektir. Aday değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasını müteakip çağrı ilanları ileri bir tarihte yapılacak olup, sınav tarihleri sorgulama sayfasında ayrıca belirtilecek.

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MSB sözleşmeli er başvuru sonuçları sorgulama: 2021 2. dönem MSB KKK sözleşmeli er mülakatları ne zaman?

SEÇİM AŞAMASI FAALİYETLERİ NASIL OLACAK?

Seçim aşaması faaliyetleri bir gün sürecek. Seçim aşamaları sırasıyla şu şekilde işleyecek:

a. Evrak Kabul,
b. Fiziki Değerlendirme (Boy ve kilo oranlarının kontrolü),