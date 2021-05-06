MSB sözleşmeli er başvuru sonuçları sorgulama: 2021 2. dönem MSB KKK sözleşmeli er mülakatları ne zaman?

Sözleşmeli er başvuru sonuçları açıklandı. 2021 2. dönem sözleşmeli er temini için başvuru yapan adaylar heyecan içinde sonuçları araştırıyor. Başvuru sonucuna göre, seçim aşamasına katılmaya hak kazanan adaylar belirlendi. Seçim aşaması faaliyetleri; evrak kabul, Fiziki Değerlendirme (Boy ve kilo oranlarının kontrolü), fiziki yeterlilik testi; birinci grup adaylar için mekik, şınav ve hedef koşusu (400 metre), ikinci grup adaylar için mekik, şınav ve düz koşu (400 metre), mülakat ve hastane sevk aşamalarından oluşuyor.

Giriş Tarihi: 06.05.2021 13:02 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021 13:02 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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