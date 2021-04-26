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Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Bu hafta Kabine toplantısı olacak mı, var mı? İşte masada yer alan konular...
Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ramazan ayında uygulanan 2 haftalık tedbirlerin sonuna gelindi. Vaka sayılarında istenilen seviyelere inilmemesi nedeniyle Tam kapanma Bakanlar Kurulunun birinci gündem maddesi olacak. Bayramı da kapsayacak şekilde bir kapanma kararı masada ele alınacak. İşte, Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Bu hafta Kabine toplantısı olacak mı, var mı? İşte masada yer alan konular...