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Haberler Galeri Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Bu hafta Kabine toplantısı olacak mı, var mı? İşte masada yer alan konular...

Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Bu hafta Kabine toplantısı olacak mı, var mı? İşte masada yer alan konular...

Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ramazan ayında uygulanan 2 haftalık tedbirlerin sonuna gelindi. Vaka sayılarında istenilen seviyelere inilmemesi nedeniyle Tam kapanma Bakanlar Kurulunun birinci gündem maddesi olacak. Bayramı da kapsayacak şekilde bir kapanma kararı masada ele alınacak. İşte, Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Bu hafta Kabine toplantısı olacak mı, var mı? İşte masada yer alan konular...

Giriş Tarihi: 26.04.2021 01:36
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Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Bu hafta Kabine toplantısı olacak mı, var mı? İşte masada yer alan konular...

Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Bu hafta Kabine toplantısı olacak mı, var mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İki hafta önce gerçekleştirilen son kabine toplantısında kısmi kapanma kararı alınmış karar kapsamında hafta içi 21:00'de başlayan sokağa çıkma yasağı 19:00'a çekilmişti. Bu hafta düzenlenecek Kabine toplantısından çıkacak kararlar merak ediliyor. İşte, Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Bu hafta Kabine toplantısı olacak mı, var mı? İşte masada yer alan konular...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Bu hafta Kabine toplantısı olacak mı, var mı? İşte masada yer alan konular...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması planlanan toplantıda, tedbirlerin vaka sayılarına yansıması, yeni tedbirlere ihtiyaç duyulup duyulmadığı, mevcut tedbirlerin ne zamana kadar devam edeceği gibi konuların gündeme gelmesi bekleniyor.

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Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Bu hafta Kabine toplantısı olacak mı, var mı? İşte masada yer alan konular...

Kabine toplantısına, yeni göreve atanan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş ilk kez katılacak.

Toplantıda Covid-19'la mücadelede alınan tedbirlerin sonuçları, aşı tedariği, yerli aşı çalışmaları ve aşı takvimi konularının yanı sıra Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyon başta olmak üzere ülke gündemindeki çeşitli konuların ele alınacağı tahmin ediliyor.

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Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Bu hafta Kabine toplantısı olacak mı, var mı? İşte masada yer alan konular...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Beştepe'de yapılacak olan Kabine Toplantısı'nın tarihi ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Ancak son yapılan toplantı 13 Nisan tarihinde gerçekleştirilmişti. Toplantı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2 saat 45 dakika sürmüştü. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ramazanın ilk 2 haftasında kısmi kapanma uygulanacağını bildirmişti.

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Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Bu hafta Kabine toplantısı olacak mı, var mı? İşte masada yer alan konular...

Daha önce yapılan açıklamalarda kabinenin 2 haftada bir toplanacağı açıklanmıştı. Bu nedenle kabine toplantısı 26 Nisan'da gerçekleştirilecek.

KABİNE'DE ELE ALINACAK KONULAR

Türkiye genelinde uygulanan kısmi kapanmanın devam edip etmeyeceği de hafta başında yapılacak kabinede tartışılacak. Kabinede iki hafta sürecek daha sert tedbirlerin alınabileceği belirtiliyor.