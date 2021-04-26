Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Bu hafta Kabine toplantısı olacak mı, var mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İki hafta önce gerçekleştirilen son kabine toplantısında kısmi kapanma kararı alınmış karar kapsamında hafta içi 21:00'de başlayan sokağa çıkma yasağı 19:00'a çekilmişti. Bu hafta düzenlenecek Kabine toplantısından çıkacak kararlar merak ediliyor. İşte, Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Bu hafta Kabine toplantısı olacak mı, var mı? İşte masada yer alan konular...