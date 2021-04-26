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Haberler Galeri Beklenen açıklama: Tam kapanma mı geliyor? 3 haftalık tam kapanma olacak mı? Ramazan Bayramı ve 19 Mayıs'ta...

Beklenen açıklama: Tam kapanma mı geliyor? 3 haftalık tam kapanma olacak mı? Ramazan Bayramı ve 19 Mayıs'ta...

Son dakika... Tam kapanma olacak mı? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Kısmi kapanma ile vaka sayısında ciddi oranda düşüş sağlanırken, tam kapanma ile vakalarda hızlı düşüş ve hızlı bir aşılama sürecine girilmesi hedefleniyor. Bayrama sayılı günler kala gözler önümüzdeki 1 aylık süreçte uygulanacak kısıtlamalara çevrildi. Peki, tam kapanma mı geliyor? 3 haftalık tam kapanma olacak mı? Ramazan Bayramı ve 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı nasıl olacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 26.04.2021 12:04 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 12:04
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Beklenen açıklama: Tam kapanma mı geliyor? 3 haftalık tam kapanma olacak mı? Ramazan Bayramı ve 19 Mayıs'ta...

Milyonlarca vatandaşın beklediği haber geldi. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı 26 Nisan saat 15.30'da gerçekleştirilecek. Toplantı tarihinin belli olmasının ardından en çok merak edilenlerden biri de 'tam kapanma' oldu. Ramazan Bayramı ve 19 Mayıs'ı içine alacak 2-3 haftalık süreçte tam kapanma olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, tam kapanma mı geliyor? 3 haftalık tam kapanma olacak mı? Ramazan Bayramı ve 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı nasıl olacak? İşte haberin detayları...

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Beklenen açıklama: Tam kapanma mı geliyor? 3 haftalık tam kapanma olacak mı? Ramazan Bayramı ve 19 Mayıs'ta...

3 HAFTALIK TAM KAPANMA OLACAK MI?

Hemen şunu belirtelim ki, önümüzdeki 1 aylık süreçte hangi tedbirlerin alınacağı henüz belli olmadı. Bugün gerçekleştirilecek Kabine toplantısının ardından Ramazan Bayramı ve 19 Mayıs'ı da içerisinde barındıran 2-3 haftalık süreçte uygulanacak kısıtlamaların açıklanması bekleniyor. Konu hakkında detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Beklenen açıklama: Tam kapanma mı geliyor? 3 haftalık tam kapanma olacak mı? Ramazan Bayramı ve 19 Mayıs'ta...

KISMİ KAPANMA BAŞLAMIŞTI

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 13 Nisan'da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 ile mücadeleye yönelik yeni tedbirleri açıklamıştı.

Erdoğan, ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak "kısmi kapanma" uygulanmasına geçildiğini duyurmuş, sokağa çıkma sınırlamasına ilişkin saatlerin saat 19.00 ve 05.00 olarak güncellendiğini belirtmişti.

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Beklenen açıklama: Tam kapanma mı geliyor? 3 haftalık tam kapanma olacak mı? Ramazan Bayramı ve 19 Mayıs'ta...

TAM KAPANMA KARARI GELİRSE ALINACAK ÖNLEMLER

Kabine toplantısında, Ramazan Bayramı ve 19 Mayıs'ı da içine alacak 2-3 haftalık bir tam kapanma kararı çıkması beklentisi oldukça yüksek. Tam kapanmada kamu ve özel işyerleri kapalı olacak. Zorunlu üretim sektörleri ve marketler gibi hizmetler ise devam edecek. Sokağa çıkma kısıtlaması ve şehirlerarası seyahat yasağı gündeme gelecek.

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Beklenen açıklama: Tam kapanma mı geliyor? 3 haftalık tam kapanma olacak mı? Ramazan Bayramı ve 19 Mayıs'ta...

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

25 Nisan tarihli tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 260 bin 280 Kovid-19 testi yapıldı, 38 bin 553 kişinin testi pozitif çıktı, 347 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 801 oldu.

Son 24 saatte 51 bin 236 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 73 bin 644'e yükseldi.