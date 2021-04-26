Beklenen açıklama: Tam kapanma mı geliyor? 3 haftalık tam kapanma olacak mı? Ramazan Bayramı ve 19 Mayıs'ta...

Son dakika... Tam kapanma olacak mı? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Kısmi kapanma ile vaka sayısında ciddi oranda düşüş sağlanırken, tam kapanma ile vakalarda hızlı düşüş ve hızlı bir aşılama sürecine girilmesi hedefleniyor. Bayrama sayılı günler kala gözler önümüzdeki 1 aylık süreçte uygulanacak kısıtlamalara çevrildi. Peki, tam kapanma mı geliyor? 3 haftalık tam kapanma olacak mı? Ramazan Bayramı ve 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı nasıl olacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 26.04.2021 12:04 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 12:04 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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