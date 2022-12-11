Kabine Toplantısı ne zaman? 12 Aralık Kabine Toplantısı saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek? EYT'de yaş sınırı olacak mı? Asgari ücrette son durum ne?

Başkan Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleşecek olan kabine toplantısının gündeminde EYT, asgari ücret, enflasyon, terör operasyonları gibi önemli maddeler yer alıyor. Toplantının ardından Başkan Erdoğan'ın yapacağı açıklama merak bekleniyor. Peki kabine Toplantısı ne zaman? 12 Aralık Kabine Toplantısı saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek? EYT'de yaş sınırı olacak mı? Asgari ücrette son durum ne?

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 11.12.2022 16:06 Güncelleme Tarihi: 11.12.2022 16:40 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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