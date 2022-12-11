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Haberler Galeri Kabine Toplantısı ne zaman? 12 Aralık Kabine Toplantısı saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek? EYT'de yaş sınırı olacak mı? Asgari ücrette son durum ne?

Kabine Toplantısı ne zaman? 12 Aralık Kabine Toplantısı saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek? EYT'de yaş sınırı olacak mı? Asgari ücrette son durum ne?

Başkan Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleşecek olan kabine toplantısının gündeminde EYT, asgari ücret, enflasyon, terör operasyonları gibi önemli maddeler yer alıyor. Toplantının ardından Başkan Erdoğan'ın yapacağı açıklama merak bekleniyor. Peki kabine Toplantısı ne zaman? 12 Aralık Kabine Toplantısı saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek? EYT'de yaş sınırı olacak mı? Asgari ücrette son durum ne?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.12.2022 16:06 Güncelleme Tarihi: 11.12.2022 16:40
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Kabine Toplantısı ne zaman? 12 Aralık Kabine Toplantısı saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek? EYT’de yaş sınırı olacak mı? Asgari ücrette son durum ne?

Son zamanlarda gündemdeki yerini alan EYT, asgari ücret, enflasyon ve terörle mücedele gibi konular sıklıkla araştırılıp son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor.12 Aralık Pazartesi günü Başkan Erdoğan liderliğinde yapılacak olan kabine toplantısında bu gibi konuların ele alınması bekleniyor. Peki 12 Aralık Kabine Toplantısı saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kabine Toplantısı ne zaman? 12 Aralık Kabine Toplantısı saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek? EYT’de yaş sınırı olacak mı? Asgari ücrette son durum ne?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine toplantısı 12 Aralık 2022 Pazartesi günü yapılacak. Toplantının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında saat 15.30'da başlaması bekleniyor.

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Kabine Toplantısı ne zaman? 12 Aralık Kabine Toplantısı saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek? EYT’de yaş sınırı olacak mı? Asgari ücrette son durum ne?

BAŞKAN ERDOĞAN NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

Toplantının hemen ardından Başkan Erdoğan'ın konuşam yapması beklenmekte. Konuya ilişkin son dakika gelişmelerini ahaber.com.tr'den kolaylıkla takip edebilirsiniz.

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Kabine Toplantısı ne zaman? 12 Aralık Kabine Toplantısı saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek? EYT’de yaş sınırı olacak mı? Asgari ücrette son durum ne?

EYT'DE YAŞ SINIRI OLACAK MI?

Gündemde EYT düzenlemesi var. Yaş seçeneklerinin bütçeye etkisi ve düzenlemenin meclis takvimi ele alınacak.

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Kabine Toplantısı ne zaman? 12 Aralık Kabine Toplantısı saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek? EYT’de yaş sınırı olacak mı? Asgari ücrette son durum ne?

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret pazarlığında ilk toplantı geçtiğimiz hafta gerçekleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in devleti temsilen oturduğu masadan yansımalar toplantıda ele alınacak. Asgari ücretlinin alım gücünü artıracak, enflasyona karşı elini güçlendirecek rakam üzerinde değerlendirmeler kabinede yapılacak.