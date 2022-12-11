İstanbul vapur seferleri iptal mi? 11 Aralık İstanbul, İzmir İDO-BUDO-İZDENİZ feribot seferleri var mı? Kadıköy, Moda, Avcılar, Üsküdar...

İstanbul vapur seferleri iptal mi sorusunun cevabı gündemdeki yerini aldı. Binlerce İstanbullunun toplu ulaşımda kullandığı vapur ve feribot seferlerindeki son durum merak konusu oldu. Kötü hava koşullarında seferlerde aksama ve iptal durumu yaşanabiliyor. Peki İstanbul vapur seferleri iptal mi? 11 Aralık İstanbul, İzmir İDO-BUDO-İZDENİZ feribot seferleri var mı?

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 11.12.2022 11:09 Güncelleme Tarihi: 11.12.2022 11:17 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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