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Haberler Galeri İstanbul vapur seferleri iptal mi? 11 Aralık İstanbul, İzmir İDO-BUDO-İZDENİZ feribot seferleri var mı? Kadıköy, Moda, Avcılar, Üsküdar...

İstanbul vapur seferleri iptal mi? 11 Aralık İstanbul, İzmir İDO-BUDO-İZDENİZ feribot seferleri var mı? Kadıköy, Moda, Avcılar, Üsküdar...

İstanbul vapur seferleri iptal mi sorusunun cevabı gündemdeki yerini aldı. Binlerce İstanbullunun toplu ulaşımda kullandığı vapur ve feribot seferlerindeki son durum merak konusu oldu. Kötü hava koşullarında seferlerde aksama ve iptal durumu yaşanabiliyor. Peki İstanbul vapur seferleri iptal mi? 11 Aralık İstanbul, İzmir İDO-BUDO-İZDENİZ feribot seferleri var mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.12.2022 11:09 Güncelleme Tarihi: 11.12.2022 11:17
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İstanbul vapur seferleri iptal mi? 11 Aralık İstanbul, İzmir İDO-BUDO feribot seferleri var mı? Kadıköy, Moda, Avcılar, Üsküdar...

Soğuk havaların iyice hissedilmesiyle birlikte zaman zaman yaşanan kötü hava koşulları nedeniyle vapur ve feribot seferleri iptal olabiliyor. 11 Aralık Pazar günü yaşanan kötü hava koşulları sebebiyle İstanbul ve İzmir'de bazi vapur seferlerinin iptal edildiği duyuruldu. Ulaşımını deniz yoluyla sağlayan vatandaşlar detayları öğrenmeye çalışıyor. Peki İstanbul vapur seferleri iptal mi? 11 Aralık İstanbul, İzmir İDO-BUDO-İZDENİZ feribot seferleri var mı? İzmir vapur seferleri iptal mi?

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İstanbul vapur seferleri iptal mi? 11 Aralık İstanbul, İzmir İDO-BUDO feribot seferleri var mı? Kadıköy, Moda, Avcılar, Üsküdar...

11 ARALIK 2022 VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ EDİLDİ?

Meteoroloji'nin uyarıları sonrasında etkili olan lodos nedeniyle İstanbul ve İzmir'de bazı vapur seferleri iptal edildi.

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İstanbul vapur seferleri iptal mi? 11 Aralık İstanbul, İzmir İDO-BUDO feribot seferleri var mı? Kadıköy, Moda, Avcılar, Üsküdar...

İSTANBUL'DA İPTAL OLAN VAPUR SEFERLERİ

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri için iptal duyurusu geldi.

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İstanbul vapur seferleri iptal mi? 11 Aralık İstanbul, İzmir İDO-BUDO feribot seferleri var mı? Kadıköy, Moda, Avcılar, Üsküdar...

Şehir Hatları AŞ'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, lodos nedeniyle vapur seferlerinde aksama ve iptaller yaşandığı belirtildi.

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İstanbul vapur seferleri iptal mi? 11 Aralık İstanbul, İzmir İDO-BUDO feribot seferleri var mı? Kadıköy, Moda, Avcılar, Üsküdar...

Duyuruda, Avcılar-Bostancı seferinin, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferinde Moda uğramasının, Avcılar-Bakırköy-Kadıköy seferinde de Avcılar uğramasının yapılamadığı bildirildi.