09 Mayıs 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri KPSS başvuru ne zaman başlıyor? 2022 lise, ÖABT, ön lisans, lisans, DHBT sınavı ne zaman? İşte başvuru ve sınav takvimi

KPSS başvuru ne zaman başlıyor? 2022 lise, ÖABT, ön lisans, lisans, DHBT sınavı ne zaman? İşte başvuru ve sınav takvimi

KPSS başvuru ve sınav takvimi, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS'nin bu yılki oturumlarına katılacak olan adaylar, başvuruların başlayacağı tarihi araştırmaya başladı. Başvuru ve sınav süreci ile ilgili tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, KPSS başvuru ne zaman başlıyor? 2022 lise, ÖABT, ön lisans, lisans, DHBT sınavı ne zaman? İşte başvuru ve sınav takvimi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.05.2022 17:20
  • 1
  • 13
KPSS başvuru ne zaman başlıyor? 2022 lise, ÖABT, ön lisans, lisans, DHBT sınavı ne zaman? İşte başvuru ve sınav takvimi

KPSS başvuru ne zaman başlıyor? Kamuda memur olarak görev almak isteyen vatandaşlar, 2022 yılı başvuru sürecini bekliyor. ÖSYM'nin 2022 sınav takvimi ile başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. Ortaöğretim, ön lisans, lisans, ÖABT ve DHBT için hazırlıklarını sürdüren adaylar, konu hakkında detayları araştırıyor. Peki, KPSS başvuru ne zaman başlıyor? 2022 lise, ÖABT, ön lisans, lisans, DHBT sınavı ne zaman? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
KPSS başvuru ne zaman başlıyor? 2022 lise, ÖABT, ön lisans, lisans, DHBT sınavı ne zaman? İşte başvuru ve sınav takvimi

KPSS BAŞVURU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ÖSYM takvimine göre, 2022 yılı KPSS başvuru ve sınav tarihleri şu şekilde:

  • 3
  • 13
KPSS başvuru ne zaman başlıyor? 2022 lise, ÖABT, ön lisans, lisans, DHBT sınavı ne zaman? İşte başvuru ve sınav takvimi

2022-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)

BAŞVURU: 24 Mayıs-06 Haziran 2022

SINAV: 31 Temmuz 2022

SONUÇ: 02 Eylül 2022

  • 4
  • 13
KPSS başvuru ne zaman başlıyor? 2022 lise, ÖABT, ön lisans, lisans, DHBT sınavı ne zaman? İşte başvuru ve sınav takvimi

2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün

SINAV: 06 Ağustos 2022

BAŞVURU: 24 Mayıs-06 Haziran 2022

SONUÇ: 02 Eylül 2022

  • 5
  • 13
KPSS başvuru ne zaman başlıyor? 2022 lise, ÖABT, ön lisans, lisans, DHBT sınavı ne zaman? İşte başvuru ve sınav takvimi

2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün

SINAV TARİHİ: 07 Ağustos 2022

BAŞVURU TARİHİ: 24 Mayıs-06 Haziran 2022

SONUÇ: 02 Eylül 2022