KPSS başvuru ne zaman başlıyor? 2022 lise, ÖABT, ön lisans, lisans, DHBT sınavı ne zaman? İşte başvuru ve sınav takvimi

KPSS başvuru ve sınav takvimi, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS'nin bu yılki oturumlarına katılacak olan adaylar, başvuruların başlayacağı tarihi araştırmaya başladı. Başvuru ve sınav süreci ile ilgili tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, KPSS başvuru ne zaman başlıyor? 2022 lise, ÖABT, ön lisans, lisans, DHBT sınavı ne zaman? İşte başvuru ve sınav takvimi...