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29 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Kabine toplantısı bugün yapılacak mı? 29 Mart Kabine toplantısı ne zaman? Başkan Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? Kabine toplantısı bugün yapılacak mı? 29 Mart Kabine toplantısı ne zaman? Başkan Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Türkiye'de son 24 saatte 29 bin 58 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 153 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısının artması ile birlikte gözler Kabine toplantısına çevrildi. Yeni tedbirleri gelip gelmeyeceğini merak eden vatandaşlar, Kabine toplantısından çıkacak kararları merak ediyor. Kritik toplantının yapılacağı tarih belli oldu. Peki, Kabine toplantısı bugün yapılacak mı? 29 Mart Kabine toplantısı ne zaman? Başkan Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 29.03.2021 10:04 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021 10:04
Kabine toplantısı bugün var mı? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığınde toplanacak. Beştepe'de yapılacak kritik toplantının tarihi belli oldu. Kontrollü normalleşme sürecine geçilmesinin ardından vaka sayısında görülen artış sonrası kısıtlamaların yeniden gelip gelmeyeceği merak edilmeye başlandı. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, Kabine toplantısı bugün yapılacak mı? 29 Mart Kabine toplantısı ne zaman? Başkan Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Koronavirüs salgınına ilişkin gelişmelerin görüşüleceği Kabine toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Beştepe'de yapılacak toplantının saat 15.00'te başlaması bekleniyor. Başkan Erdoğan toplantının ardından açıklamalarda bulunacak. Açıklamanın yapılacağı saat ise henüz bilinmiyor.
YENİ KISITLAMALAR GELECEK Mİ?
Kritik toplantıda, illerdeki vaka artışlarna bakılacak ve kısıtlamalarda herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı değerlendirilecek.Toplantıda, normalleşmedeki 1 aylık süreç değerlendirilecek. Kısıtlamaların esnetilmesi ile Türkiye'deki koronavirüs tablosuna bakılacak. Elde edilecek veriler ile yeni kararların alınması bekleniyor.
HARİTA DEĞERLENDİRİLECEK
Toplantıda gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapacağı sunumda olacak. Bilim Kurulu tavsiye kararları kabine üyeleri ile paylaşılacak.
Yüz bin nüfusa karşılık gelen toplam vaka artışı sayısını gösteren harita üzerinde değerlendirme yapılacak.
Salgının sağlık başta olmak üzere eğitime, ekonomiye ve sosyal hayata etkileri ele alınacak. Tedbirlere nasıl devam edileceğine karar verilecek.
AŞILAMADA SON DURUM
Toplantıda, aşılamadaki son durum da değerlendirilecek. Yol haritası üzerinde durulacak.
Çin, Almanya ve Rusya başta olmak üzere yurt dışından aşı tedariki ve yerli aşı çalışmalarındaki son durum görüşülecek.
Kabine toplantısında alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuoyu ile paylaşacak.