Kabine toplantısı bugün yapılacak mı? 29 Mart Kabine toplantısı ne zaman? Başkan Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?

Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Türkiye'de son 24 saatte 29 bin 58 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 153 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısının artması ile birlikte gözler Kabine toplantısına çevrildi. Yeni tedbirleri gelip gelmeyeceğini merak eden vatandaşlar, Kabine toplantısından çıkacak kararları merak ediyor. Kritik toplantının yapılacağı tarih belli oldu. Peki, Kabine toplantısı bugün yapılacak mı? 29 Mart Kabine toplantısı ne zaman? Başkan Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 29.03.2021 10:04 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021 10:04 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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