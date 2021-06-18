Flaş açıklama: Maskeler ne zaman çıkacak? Maske takma zorunluluğu kalkıyor mu? Temmuz ayı itibarıyla...
Maske takma zorunluluğu ne zaman kalkacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında gözler tam normalleşme sürecine çevrildi. Temmuz ayı itibarıyla yeni normalleşme adımlarının atılması beklenirken, en çok merak edilenlerden biri de maske takma zorunluluğu oldu. Konu ile ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklama geldi. Peki, maskeler ne zaman çıkacak? Maske takma zorunluluğu kalkıyor mu? Temmuz ayı itibarıyla normalleşme başlayacak mı? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 18.06.2021
17:03 Güncelleme Tarihi: 18.06.2021
17:04
Maskeler ne zaman çıkacak? Kovid-19 ile mücadele kapsamında Türkiye'de aşılama süreci hızlandı. Milyonlarca kişinin aşılandığı Türkiye'de tam normalleşmenin başlayacağı tarih merak edilmeye başlandı. Bu kapsamda gözler maske takma zorunluluğuna çevrildi. Azerbaycan ziyareti dönüşü önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan maske takma yasağı hakkında da merak edilenleri yanıtladı. Peki, maskeler ne zaman çıkacak? Maske takma zorunluluğu kalkıyor mu? Temmuz ayı itibarıyla normalleşme başlayacak mı? İşte cevaplar...
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MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU NE ZAMAN KALKACAK?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "maske takma zorunluluğu ne zaman kalkacak?" sorusuna şu yanıtı verdi:
"Temennimiz vaka sayısını daha da aşağı düşürmek. Umuyoruz ki maskelerin takılmaya gerek görülmeyeceği bir döneme girelim. "Maskeleri ne zaman çıkaracağız?" sorusunun cevabını Sağlık Bakanımız en yetkili olarak en kısa zamanda inşallah verir. Bizim de arzumuz en kısa zamanda maskeden de kurtulalım. Halkımız da bu konuda bir rahatlama sürecine girmiş olsun."
TEMMUZ'DA MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU KALKACAK MI?
İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, aşılama hakkında tüm merak edilenleri ve gelinen son durumu anlattı. Vaka ve yoğun bakımdaki hasta sayılarının azaldığını belirten Prof. Dr. Memişoğlu, "11 Mart 2020'den beri bu mücadeleyi veriyoruz. Şu anda İstanbul'da o zamandan beri görülen pozitiflik anlamında en az vakayla karşılaşıyoruz.
Böyle devam etmesi için herkesin uyum göstermesi gerekiyor, aşı yaptırması gerekiyor. En azından şunu net söyleyebiliriz ki; Temmuz ve Ağustos ayında rahat bir dönem yaşayacağız gibi gözüküyor. Şu anda yoğun bakımlarımızda da aynı şekilde çok az hastamız var ve hastanelerimizde normal fonksiyonlarına dönmüş durumda. Hastanelerimiz Kovid harici bütün fonksiyonlarını yürütmeye başladılar" ifadelerini kullandı.
"TEMMUZ'DA AŞILAMAYI BİTİRMİŞ OLURUZ"
Aşılamaların tüm hızla devam ettiğini kaydeden Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Şu andaki nüfusa göre İstanbul'daki 9,5 milyon insanı aşılamamız gerekiyor. 16 Haziran saat 00.00 itibariyle İstanbul'da 6 milyon 531 bin 933 doz aşı yapıldı. Yaklaşık 2,5 milyon kişi ikinci dozunu tamamladı. Yani artık 2,5 milyon kişi İstanbul'da aşılı durumda. 3 milyonu kaldı.