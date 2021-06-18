Flaş açıklama: Maskeler ne zaman çıkacak? Maske takma zorunluluğu kalkıyor mu? Temmuz ayı itibarıyla...

MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU NE ZAMAN KALKACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "maske takma zorunluluğu ne zaman kalkacak?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Temennimiz vaka sayısını daha da aşağı düşürmek. Umuyoruz ki maskelerin takılmaya gerek görülmeyeceği bir döneme girelim. "Maskeleri ne zaman çıkaracağız?" sorusunun cevabını Sağlık Bakanımız en yetkili olarak en kısa zamanda inşallah verir. Bizim de arzumuz en kısa zamanda maskeden de kurtulalım. Halkımız da bu konuda bir rahatlama sürecine girmiş olsun."